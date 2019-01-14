6 причин, почему секс пропал из отношений

Пожалуй, нет ничего более настораживающего и печального, чем видеть, что партнер потерял интерес к сексу. Когда он говорит, что очень устал, или вообще не интересуется сексом несколько месяцев, начинаешь думать о том, что он несчастен, разлюбил тебя или изменяет. Почему так бывает и что же делать?

Специалисты говорят, что человек и не обязан постоянно хотеть секса. И не нужно искать причину в себе или готовить документы для развода. Сексуальное влечение может меняться, особенно если вы вместе много лет. Но в случае, когда тебя это не устраивает, стоит выяснить причину и вместе над ней поработать.

1. Его интересует что-то еще

Если он много работает, то ему может и не захотеться секса по возвращении домой. Лучше поспать лишние полчаса! Кроме того, в долгих отношениях человека интересует не только секс, а еще та же работа или новое хобби. Ну, а потом всё вернется на круги своя.

Решение: планируйте секс заранее, например на вечер субботы, когда дети спят, а завтра выходной.

2. У него что-то со здоровьем

Возможно, у мужчины эректильная дисфункция или рак простаты, и это влияет на сексуальную жизнь. Но секс не ограничивается проникновением, под ним понимают много разных интимных вещей. И если партнер получил какой-то неприятный диагноз, окажи ему моральную поддержку и покажи свои чувства.

Решение: ищите новые способы быть вместе в зависимости от того, что произошло.

3. Отношения стали платоническими

С годами все становится привычным и понятным. Секс порой вообще пропадает из-за круговорота рабочих и домашних дел, а отношения перерастают в дружеские.

Решение: возвращайте близость обратно! Это не мгновенный процесс, а пошаговый: здесь — эротическое сообщение, там — легкий флирт… И обязательно находите время побыть вдвоем, не отвлекаясь на гаджеты.

4. У него стресс

Некоторые периоды жизни приносят немало стресса. Мужчины нередко переживают из-за работы или денег, особенно если случилось неожиданное увольнение.

Решение: помоги ему пройти через это, а когда сложности останутся позади, интим вернется в вашу жизнь.

5. Ему не нравится инициировать секс

Вопреки распространенному заблуждению далеко не все мужчины уделяют много внимания сексу. Если интим инициируешь ты, ничего страшного в этом нет!

Решение: брать дело в свои руки и не считать, что он не хочет заниматься сексом.

6. У него низкое либидо

Со временем оно снижается у большинства мужчин. Генетика, внешние факторы — все имеет значение.

Решение: искать новые способы выражения чувств в постели — от ролевых игр до эротического массажа. И главное: не замалчивайте проблему!