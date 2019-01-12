На что идут ради замужества с королями

Через месяц после женитьбы на российской модели Оксане Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отказался от престола. Монарший двор не объяснил причину отречения, но СМИ связали это с неодобрением в стране избранницы главы государства. Не спасло ситуацию и согласие супруги принять ислам, облачиться в хиджаб и удалить страницу в Instagram, где до замужества она публиковала откровенные фото в бикини. Впрочем, это далеко не главные жертвы, на которые приходится идти не только женам восточных султанов, но и невестам европейских монархов.

"Кремлевская Золушка"

С будущей супругой 49-летний малазийский король познакомился полтора года назад в Европе. На выставке элитных часов 22-летняя россиянка победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рекламировала один из дорогих брендов. Ухаживать за красавицей, которую мировые СМИ тут же окрестили Золушкой из Кремля, он начал сразу после знакомства. До предложения о замужестве глава Малайзии регулярно навещал ее в России.

Слухи о любовных похождениях короля стремительно распространялись у него на родине. Малазийцы с любопытством узнавали подробности романа, но популярности Мухаммаду это не добавило. Взойдя на престол в 2016 году, он не стал скрывать тяги к роскоши. Журналисты подозревали, что красивая жизнь монарха дорого обходится малайзийскому бюджету. Отношения с моделью из Москвы многократно увеличили эти траты, что усилило недовольство в обществе.

На романтическую связь короля наложили отпечаток и российско-малайзийские отношения. После сбитого четыре года назад над Донецкой областью пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, и последовавших обвинений в причастности к этой катастрофе Москвы отношения двух стран складываются непросто. Поползли слухи, что Воеводина — российская шпионка, которая влюбила в себя малайзийского правителя по заданию кремлевских кураторов.

Хиджаб онлайн, декольте оффлайн

Когда в апреле минувшего года россиянка приняла ислам и сменила имя на мусульманское Рихана, жителям Малайзии стало понятно: дело идет к свадьбе. Чтобы завоевать доверие в обществе, невеста ушла из модельного бизнеса и надела восточный наряд. Но на этом жертвы ради брака с королем не закончились.

Работая моделью в Китае и Таиланде, Оксана выкладывала фотографии с подиумов в Instagram. На многих снимках она позировала в откровенных купальниках и бикини. Через социальные сети она продвигала и свой бренд одежды, который запустила незадолго до знакомства с Мухаммадом. Все это осталось в прошлом. Ближайшая задача — родить мужу наследника. Но и здесь Воеводина не может не осознавать все риски. Как бы ни развивались ее дальнейшие отношения с Мухаммадом, в арабском мире ребенок принадлежит отцу. В случае развода она как мать не сможет забрать его.

До женитьбы на "Мисс Москвы — 2015" король десять лет был в разводе со своей первой супругой-малайзийкой. В браке с ней он прожил четыре года, но детей у них не было. В окружении монарха рассказывали о его переживаниях из-за отсутствия наследника, поэтому перед свадьбой молодые прошли в Германии тщательное медицинское обследование.

Совет правителей, который каждый пять лет выбирает монарха из своей среды, новость о женитьбе Мухаммада воспринял крайне настороженно. Последовавшее через полтора месяца после свадьбы решение короля об отречении приближенные ко двору журналисты связывают с давлением этого совета.

РИА Новости

Впрочем, отказ от королевских полномочий не означает, что с политикой покончено. Мухаммад V — наследственный султан малайзийского штата Келантан, куда он и направился с супругой после отречения. Управление штатом предполагает публичность и следование традициям мусульманского общества. Не меньшую ответственность это налагает и на вторую половину султана. За тем, как справится с этим русская Золушка, будет наблюдать вся Малайзия.

Свободы и цепи принцесс

Брак с королевскими особами заставляет людей жертвовать своими интересами не только на Востоке, но и на Западе. Сложнее всего приходится тем, кто до вступления в монарший союз уже состоялся в профессии и получил признание. Пример тому — судьба американской актрисы, обладательницы премии "Оскар" Грейс Келли, которая после замужества в 1956 году с князем Монако Ренье III вынуждена была отказаться от карьеры голливудской звезды.

Обыватели тоже часто сравнивали американскую актрису с Золушкой, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Но сама она не считала свою жизнь сказкой, а брак с князем часто называла браком с государством Монако. Чтобы соответствовать роли жены монарха, Грейс вынуждена была не только отказаться от карьеры и привычек, но и полностью изменить свой характер. Всю себя она посвятила изучению традиций и обычаев, которым должны следовать члены королевской семьи. Профессиональная и творческая свобода, которой до вступления в брак она дорожила, осталась для нее так и не реализованной до конца мечтой.

РИА Новости

Грейс Келли погибла в 1982 году в автокатастрофе, не справившись с управлением на горной дороге. Ровно через пятнадцать лет так же трагически — в автокатастрофе — погибла супруга наследника британского престола принцесса Диана. Она хоть и принадлежала к королевскому роду, но всегда отличалась независимым характером и стремлением к личным свободам. Впоследствии многие считали, что характер и судьба леди Ди стали вызовом всему монархическому устройству Великобритании.

Сегодня нравы в королевских домах Европы смягчились. Августейшим особам позволено жениться или выходить замуж за простолюдинов. Однако это не означает пренебрежения к традициям и обычаям. В этом уже смогла убедиться американская актриса Меган Маркл, чуть менее года назад обвенчавшаяся с внуком британской королевы принцем Гарри

Букингемский дворец закрыл глаза на иностранное происхождение, профессию и даже афроамериканские корни возлюбленной шестого в линии наследников престола Соединенного Королевства, но список требований, которым должна следовать супруга принца, от этого не уменьшился.

Так же, как и на Востоке, в Европе членам венценосных семей запрещено вести личные страницы в социальных сетях. Но для американки Маркл, в свое время активного пользователя Instagram, отказ от соцсетей стал не самой большой жертвой. Сложнее оказалось требование не выражать публично свои политические взгляды и предпочтения. Прославившаяся ролью в телесериале "Форс-мажоры" актриса всегда отличалась прямотой. Она не раз выступала с резкой критикой Дональда Трампа и открыто поддерживала Хиллари Клинтон . Кроме того, Меган всегда выступала на равноправие полов и не стеснялась критиковать мужчин за гендерные предрассудки.

Получив после замужества титул герцогини Сассекской, теперь уже бывшая кинозвезда вынуждена сосредоточиться только на продвижении за рубежом интересов британской монархии. Интригой остается, будет ли Маркл приглашена к королеве Елизавете II в случае визита Трампа в Лондон.

Отказаться от откровенных нарядов и строго следовать советам придворного стилиста, не делать броский маникюр, не раздавать автографы — этим правилам должны следовать все представительницы королевского семейства, и новоиспеченная герцогиня — не исключение.

РИА Новости

Ради британского супруга американка перешла из протестантизма в Англиканскую церковь. Лишилась она и права голосовать на выборах, передвигаться без охраны, иметь собственный банковский счет. Каждое действие герцогини согласовывается с королевским двором, протокольной службой, охраной и, конечно, с супругом.

Несмотря на все эти жертвы во имя высокого титула, Маркл до сих пор не имеет британского гражданства. В стране она живет по семейной визе. Через пять лет сможет получить вид на жительство и только после этого — право претендовать на подданство Соединенного Королевства.

Дерзкие королевы Востока

На фоне патриархальных традиций британского престола некоторые арабские монархии кажутся даже прогрессивнее. При этом идти в ногу со временем им помогают как раз женщины: жены, сестры и дочери восточных королей, шейхов и султанов. Большинство первых леди в мусульманских королевствах имеют европейское образование, стремятся получить научную степень и все активнее высказывают свои взгляды на общественно-политические события.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от اميرة الطويل (@ameerahaltaweel1_) 12 Янв 2014 в 8:49 PST Главной бунтаркой и разрушительницей патриархальных догм в арабском мире считается принцесса Саудовской Аравии Амира аль-Тавил. Она окончила американский вуз и получила степень доктора делового администрирования. Одной из первых в консервативном Эр-Рияде принцесса села за руль автомобиля. Через несколько лет она совершила еще более дерзкий поступок — развелась с мужем из-за того, что он хотел поскорее стать отцом, а она была еще не готова к материнству. Сейчас саудовской принцессе 35 лет, она не замужем, занимается множеством социальных и благотворительных проектов, не чурается политических оценок.

Самая известная эмансипированная королева Востока — жена иорданского монарха Рания Аль-Абдулла. Она открыто борется за права ближневосточных женщин, носит модные, не свойственные арабским женщинам наряды, часто появляется на публике без хиджаба. Любимой одеждой в гардеробе первой леди много лет остаются джинсы и рубашки в мужском стиле. Десять лет назад она даже появилась на обложке американского журнала о моде Vanity Fair. Король Иордании поддерживает активную гражданскую позицию супруги.

Все эти примеры эмансипации арабских женщин подтверждают тезис, что рано или поздно Восток и Запад могут поменяться местами. Моду в таком случае станут диктовать не европейские, а ближневосточные принцессы. Не исключено, что моду не только эстетическую, но и политическую.