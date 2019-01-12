9 мыслей о сексе, которые он стесняется озвучить

У большинства мужчин есть тайные желания и фантазии, которыми они порой стесняются поделиться. Вот некоторые распространенные варианты, вы можете изучить их вместе.

18+

1. Научиться

Если вам обоим надоела ситуация, когда уже три часа ночи, а ты так же далека от оргазма, как и раньше, пора взять инициативу на себя. В буквальном смысле. Покажи ему, что тебе нравится (и как именно!). Поверь, он будет очень внимательным учеником, и это лучшая инвестиция в твои будущие оргазмы.

2. Получать обратную связь

Этот пункт тесно связан с предыдущим. Расскажи ему, что тебе нравится, а что нет. Это хороший способ прекратить его попытки облизать тебе ухо, только добавь, что раньше тебе это нравилось. Позитивные отзывы всегда вдохновляют. И не нужно стесняться выражать словами свои желания.

3. Он любит глазами

Речь не о том, что тебе нужно каждую ночь надевать красивое белье (но если хочешь — пожалуйста). А о неожиданных мелочах вроде установки зеркала напротив кровати, чтобы вы оба видели, что происходит. Особенно если тебе это действительно нравится.

4. Спонтанность

Планировать секс удобно, но от внезапности тоже отказываться не стоит. Можно попробовать новую позу или игрушку.

5. Неожиданные действия

Любой секс украшают изменения. Можно по‑другому двигаться, пользоваться руками, придумать неожиданный поворот в привычной позе… Не бойся экспериментировать!

6. Дикость

Громкие крики, ожесточенное (но не травмирующее!) сдирание одежды, легкое расцарапывание — все средства хороши, чтобы разбудить в нем зверя. Только убедись, что вы оба понимаете, где грани между «легким звериным налетом» и жестокостью.

7. Ничегонеделание

Время от времени можно проявлять больше активности, особенно если обычно ты так не делаешь. Одна из самых удобных поз для этого — наездница наоборот.

8. Садо-мазо

Как выяснилось после выхода первой части «Пятидесяти оттенков серого», об этом мечтает больше мужчин, чем кажется. Обсудите, чего хочется вам обоим, определите границы — и вперед!

9. Обсуждение фантазий

Как правило, мужчины не склонны обсуждать свои скрытые желания, боясь, что это сделает их уязвимыми. Но если затеять разговор в нужный момент, он будет тебе благодарен. Удобный способ — начать со своих собственных фантазий!