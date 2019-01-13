Почему мужчина годами живет с женщиной и не женится

Этот вопрос волнует многих женщин, особенно состоящих в гражданском браке. Ситуация знакомая: пара уже много лет вместе, и мужчину вроде бы все устраивает, однако с предложением руки и сердца он не торопится. Женщина начинает нервничать, и задаваться вопросом, не теряет ли она время зря. И в некоторых случаях ее сомнения не беспочвенны.

Надо сказать, что мужчины и женщины изначально воспринимают отношения по-разному. Женщина подсознательно рассматривает каждого своего спутника как потенциального супруга. Мужчина же может завести роман с девушкой, не собираясь при этом оформлять с ней брак.

Отсюда и взаимные заблуждения. Женщина считает, что постоянные встречи или совместная жизнь — признак серьезный намерений, а мужчина может поддерживать связь, руководствуясь, например, соображениями практического удобства.

Почему же мужчина не хочет сделать следующий шаг и подать заявление в загс?

Во-первых, его может все устраивать и без штампа в паспорте. Особенно, если у пары пока нет детей. Он вас любит, готов брать ответственность за быт и отношения, и искренне считает, что регистрация ничего не изменит. Так зачем тратить время? В этом случае, нужно просто объяснить мужчине, что именно предложение сделает вас абсолютно счастливой, а безопасное будущее детей напрямую связано с регистрацией брака.

Во-вторых, он считает вас хорошей подругой и любовницей, ему с вами интересно и комфортно, но и только. Чаще всего, такие мужчины с самого начала тщательно обходят брачный вопрос стороной. Причин может быть множество.

Некоторые являются одиночками по натуре, другие же подсознательно не находят в вас чего-то главного, что хотели бы видеть в будущей жене. В этом случае важно как можно раньше понять, что дальнейшее ожидание бесперспективно. Однако женщины в этом случае особенно часто склонны себя обманывать, уверенные, что они смогут изменить устоявшееся мнение своего партнера.

В-третьих, у мужчины уже может быть негативный брачный опыт. Если он был связан с финансовыми потерями, то отвращение к повторному браку вполне объяснимо. Такой мужчина может с самого начала настаивать на заключении контракта и разделении собственности. Особенно часто такое встречается у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Должно пройти немало времени, прежде чем они снова решатся на этот шаг. Женщины же в этом возрасте наоборот стремятся как-то закрепить отношения, что является частой причиной конфликта в такой паре ровесников.

Что делать? Прежде всего, открыто обсудить проблему, не скрывая своих намерений. Но постарайтесь избежать упреков и оскорблений, это в любом случае не поможет. Обговорите точное время для принятия решения, предложите временно разъехаться, чтобы и вы, и он все взвесили и оценили. Возможно, после краткой паузы вы поймете, что вас уже давно ничего не связывает, или наоборот — чувства вспыхнут с новой силой.

Но и делать вид, что ничего не происходит, если мужчина молчит, тоже не надо. Вы должны думать о своем будущем. Не забывайте, что по статистике женщина в гражданском браке считает себя замужней, тогда как мужчина уверен, что он свободен. И уж тем более не надо торопиться с рождением детей, надеясь, что беременность станет стимулом для похода в загс. Дети не должны быть средством для достижения цели, их рожают не для этого.

Мужчина, который действительно любит женщину, однажды все равно сделает предложение. Но не стоит тешить себя иллюзиями, если он так и не собрался с силами, и отказывается даже говорить на эту тему. Чуда не произойдет, брак должен быть желанным для обоих. Не бойтесь поставить точку и освободите место для своего мужчины.