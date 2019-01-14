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Студентку отчислили из университета за объятия с женихом 

РИА Новости + ещё 3 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Египте студентку университета аль-Азхар исключили из университета после того, как в сети появилось видео, в котором она обнимается с женихом, пишет Ahram.
Отмечается, что на прошлой неделе в Сети появились кадры, на которых мужчина дарит студентке букет цветов и садится на колено, чтобы сделать предложение. Затем он обнимает девушку и поднимает ее в воздух. При этом ролик сняли не в вузе исключенной девушки, а в университете аль-Мансура, где учится жених.
В пресс-службе университета аль-Азхар заявили, что девушку исключили согласно положениям вузовского устава.
Уточняется, что у девушки есть право подать апелляцию на решение университетского руководства в высшую дисциплинарную комиссию.
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Любовь , Ближний Восток , В мире , Образование , Общество , РИА Новости
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