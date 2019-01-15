Как довести мужчину до ЗАГСА: метод Кейт Миддлтон

Все мы прекрасно помним строчку из песни «ВИАгры» и Верки Сердючки: «Если вам немного за тридцать, есть надежда выйти за принца». Надежда, конечно, есть, более того, вероятность 50:50, либо выйдете, либо нет. Но для каждой из нас есть свой личный «принц» — и он, как и отпрыск благородных кровей, может иногда тянуть годами с помолвкой или свадьбой. Как не отчаиваться и добиться своего, разбираем на примере Кейт Миддлтон

1. Правильно выбранная цель

Говорят, что Кейт Миддлтон повесила на стене своей спальни постер с принцем Уильямом , когда ей исполнилось 14 лет. И спустя несколько лет приняла решение не поступать в один из старейших университетов — Эдинбургский, а подала свои документы в Сент-Эндрюсский университет. В этом учебном заведении решил учиться Уильям. Именно поэтому в 2001 году количество абитуриентов этого одного из старейших университетов в Великобритании выросло в полтора раза, многие отпрыски благородных фамилий соревновались за поступление и возможность учиться на одном курсе с будущим королем Англии.

Комментарий психолога:

Если вы и вправду решили, что этот мужчина предназначен вам небесами, то просто будьте рядом с ним, познакомьтесь с его друзьями, узнайте о его увлечениях и интересах, по возможности, разделяйте их и ждите своего звездного часа.

2. Милая девочка из хорошей семьи

Ее родители, в прошлом авиадиспетчер и стюардесса, уйдя из профессии, организовали бизнес по проведению праздников и смогли сколотить неплохое состояние. Кейт училась в прекрасной школе и закончила известный колледж. Помимо этого, она всегда отличалась ровным и взвешенным жизнерадостным характером, занималась несколькими видами спорта, интересовалась фотографией. Но по меркам королевской семьи Кейт — простолюдинка, ее родители даже не обладали никаким наследным титулом.

Комментарий психолога:

Прежде чем завоевывать сердце желанного мужчины, в первую очередь, стоит обратить внимание на себя. И, если, внешность и родителей не выбирают, то образ жизни, образование и интересы мы формируем сами.

3. Отсутствие компрометирующего прошлого

До знакомства с принцем Уильямом девятнадцатилетняя Кейт, конечно же, встречалась с молодыми людьми. Но не была замечена ни в каких скандалах, не было никаких компрометирующих фото, слухов и пикантных подробностей. Более того, со всеми «бывшими» Кейт смогла расстаться по-хорошему, оставаясь с ними друзьями, и даже пригласила двоих из них на свою свадебную церемонию. Ее бывшие поклонники ни один не повелся на щедрые предложения журналистов, и никто и никогда не комментировал свои отношения с ней.

Комментарий психолога:

Мы все прекрасно знаем пословицу о том, что мужчины гуляют с одними, а женятся на других. Извечная оппозиция « Мадонна vs шлюха» в случае женитьбы реализуется, конечно же, в роли Мадонны. Ни один из уважающих себя мужчин не допустит, чтобы матерью его детей была женщина с «пониженной социальной ответственностью».

4. Запоминающаяся первая встреча

Понятно, что скорее всего Уильям видел Кейт и раньше, но обратил на нее внимание именно в этот вечер. Был благотворительный показ мод, и Уильям сидел в первом ряду возле подиума. Когда Кейт вышла под свет софитов, все зрители ахнули: на ней было абсолютно прозрачное платье-трикотажная сетка, под которым было видно черное белье. Бог и генетика наградили умницу-Кейт невероятно привлекательной фигурой, и, как отмечают королевские биографы, с того вечера Уильям и Кейт стали парой неразлучников.

Комментарий психолога:

Если мы идем навстречу своей судьбе, то обязательно наступит такой момент, когда мы выступим в главной роли. Для этого совершенно необязательно надевать прозрачное платье или выносить мусор при полном макияже и на шпильках, но хорошее вечернее платье и пара элегантных лодочек должны быть в гардеробе каждой женщины. И для того, чтобы это рекомендовать, совершенно не обязательно быть психологом.

5. Знакомство с родителями

Официально Кейт стала подружкой Уильяма в 2004 году, когда пресса застала их катающимися на горных лыжах в Альпах. Но в Букингемский дворец ее пригласили на совершеннолетие Уильяма годом ранее. Видимо, несмотря на свое «простое» происхождение, Кейт удалось произвести впечатление на королеву-бабушку, ведь всеми матримониальными планами королевского семейства по-прежнему ведает она.

Комментарий психолога:

Знакомство с родственниками будущего мужа — очень волнительный момент как для самой девушки, так и для родителей избранника. Поэтому, по возможности, имеет смысл вести себя максимально естественно и не сводить обожающего взгляда со своего молодого человека.

6. Разрыв

Спустя два года Уильям в одном интервью на вопрос журналиста о женитьбе ответил, что ему всего двадцать два года и кто идет под венец в таком молодом возрасте, он попросил дать ему времени до тридцати лет, а потом и спрашивать про свадьбу. Все сплетники и кумушки затаили дыхание — интересно, как Кейт перенесет такую опосредованную отставку? Неужели Уильям не смог набраться смелости и сказать Кейт о расставании, глядя прямо в глаза?

Комментарий психолога:

Разрыв — это не всегда конец отношений, потому что есть эмоции — новая влюбленность, обида, злость, разочарование, а есть чувства — любовь и привязанность. Другое дело, если отношения действительно подошли к концу, то лучше закончить их разговором с глазу на глаз, а не трусливым голосовым сообщением в вотсапе.

7. Умение преодолевать трудности

Для Кейт по-настоящему наступили темные времена — над ней глумились хейтеры в соцсетях, называя ее «вечной невестой», журналисты даже окрестили ее «терпеливая Кейт», намекая на то, что она сносит слухи об интрижках принца в надежде когда-нибудь стать королевой, феминистки же обвиняли ее в том, что принц попросту вытирает об нее ноги и призывали вспомнить о женском достоинстве.

Комментарий психолога:

Пожалуй, вот этот вот период в жизни Кейт вызывает у меня наибольшее уважение, она не опустилась до полоскания грязного белья у себя в соцсетях, не стала поливать грязью девушек, с которыми, по мнению прессы, встречался Уильям, а просто жила своей жизнью. Один раз напилась с подружками, которым пожаловалась на трудности в отношениях с Уильямом, а затем закрутила роман с блестящим поклонником.

8. Хэппи-энд

В 2010 году Уильям наконец-то объявил о помолвке и была назначена дата свадьбы — весна 2011 года. Кейт Миддлтон десять лет ждала принца Уэльского и наконец-то дождалась своего.

Комментарий психолога:

На самом деле, чем дольше пара живет в гражданском браке, тем больше вероятности, что они разведутся сразу же после оформления отношений. В случае с Кейт и Уильямом так не произошло, они уже почти семь лет в браке и воспитывают троих прекрасных детей. Другое дело, что история Кейт Миддлтон очень похожа на сказку и самые сокровенные секреты ее успеха, скорее всего, мы не узнаем никогда.