Почему мужчины фантазируют о других женщинах во время секса

Даже подумать страшно, что твой любимый мужчина во время секса присутствует с тобой только физически, а всеми мыслями в объятиях другой женщины. Редакция WMJ.ru выяснила, в каких случаях этот ночной кошмар имеет место быть.

Залезть в голову мужчины во время секса у женщины когда-нибудь вряд ли получится, так что узнать, о чем он думает, удерживая тебя в объятиях, можно, только спросив напрямую. Но и решаясь на допрос с пристрастием, не стоит рассчитывать на чистосердечное признание. Может, он и представляет иногда, что занимается сексом с мулаткой, но никогда не обидит жестокой правдой, если не глупец и любит тебя. Лучше разобраться в причинно-следственных связях и закрыть этот вопрос для себя раз и навсегда! О том, в каких случаях мужчины фантазируют о других женщинах во время секса, мы поинтересовались у психологов центра семейного и сексуального образования Secrets.

Он не может испытать оргазм без дополнительной стимуляции

Даже если в качестве стимуляции послужит фантазия. При этом героиней фантазии может быть кто угодно — от бывшей девушки до актрисы порнофильма, от привлекательной официантки, обслуживавшей вас в ресторане пару дней назад, до маминой подруги, воспоминания о которой тянутся из юности.

Он привык смотреть порноролики с одной и той же актрисой

Если ты забыла о важности нейронных связей в сексе и сексуальном удовольствии, спешим тебе напомнить, что если одно и то же действие приводит к одному и тому же результату несколько раз подряд, то в нашем мозге формируется устойчивая связь. По такому типу работает принцип собаки Павлова. И если мужчина долгое время испытывал сексуальную разрядку, возбуждаясь от вида одной и той же порноактрисы, то мозг может установить прямую связь между образом этой актрисы и оргазмом. Соответственно, для того чтобы испытать оргазм, занимаясь сексом с девушкой, ему необходимо будет представить другую девушку — эту актрису. Порно на самом деле очень часто играет с нами злую шутку: не только формирует наши сексуальные предпочтения, но и создает не совсем полезные установки.

Ему скучно с конкретной партнершей

Сексуальные фантазии — это один из способов разнообразить интимную жизнь или уйти от реальности. Если мужчину не устраивает его партнерша по каким-либо параметрам, это может стать поводом для фантазий о другой женщине. Он может сравнивать нынешнюю партнершу с предыдущей, и, если бывшая девушка отозвалась в его сердце сильнее, во время секса с нынешней возлюбленной он может вспоминать о своем прошлом опыте.

Он не испытывает чувств к своей партнерше

Мужчина, который любит свою партнершу, точно так же как и женщина, которая любит своего партнера, во время секса и вне интимной жизни всецело думает о ней. Чувство любви практически всегда делает из нас собственников, и мы не только не можем позволить себе думать о других людях, но еще и не можем допустить мысли о том, что это может делать партнер. В гармоничных отношениях, в которых оба человека счастливы и довольны, у мужчины не будет возникать мысли о другой женщине ни во время секса, ни в бытовых ситуациях.

Он хочет произвести впечатление на свою партнершу

Это самый неочевидный пункт, но, если во время секса мужчина думает о другой женщине, это вовсе не значит, что он не любит нынешнюю партнершу. В действительности он может просто хотеть произвести впечатление на девушку своими способностями в сексе и доставить ей как можно большее удовольствие. Для этого ему может понадобиться вспомнить о своем прошлом или наиболее успешном сексуальном опыте, чтобы повторить все это с нынешней партнершей. Да, мужчины иногда склонны считать, что стимуляция, которая понравилась одной девушке, обязательно должна понравиться другой. Но если его мотив — это твое удовольствие, то обвинять партнера в мысленной неверности как минимум неуместно.

В завершение хочется сказать, что мы живем в эпоху потребления. Социальные сети кишат сотнями тысяч потенциальных партнеров, люди в Интернете зачастую выглядят идеально, хотя в жизни все гораздо прозаичнее. Мы не можем не думать о других, потому что они буквально повсюду. Обратимся к очень занимательной статистике: по данным журнала Sex Research, 98% мужчин и 80% женщин думают в эротическом ключе о ком-то, помимо своего партнера. Это значит, что практически все мы когда-либо фантазировали о другом человеке, и вовсе не исключено, что мы могли делать это и во время секса со своим партнером.

Главный вопрос в том, отдает ли мужчина себе отчет, что фантазия — это не всегда то, что нужно реализовывать в реальной жизни. Природа сексуальных фантазий подсознательная, поэтому говорить о том, что мы сами выбираем предмет нашего эротического фантазирования, как минимум опрометчиво. Да, фантазии формируют много факторов, касающихся нашей жизни, например воспоминания и связанные с ними эмоции, воспитание, социальное окружение, бывшие партнеры и еще много-много всего. Но никогда нельзя говорить, что мы можем полностью контролировать их и подчинять рациональной части нашего мозга.