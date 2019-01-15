Секрет немецкого интимного счастья

Немцы мало работают в офисе и много дома, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь.

К этому их подтолкнули исследования ученых, которые пришли к выводу: чем больше трудиться, тем быстрее можно поставить крест на интиме, потому что тогда плотские радости становятся нерегулярными и менее насыщенными. Если оба партнера будут разделять домашние обязанности, то есть работать дома, то в этом случае показатели интенсивности половой жизни тут же взлетают вверх! Специалисты призывают не концентрироваться на карьере, а больше проводить время дома с любимым человеком, занимаясь общими делами. Многие пары к этому уже прислушались. Во всяком случае, последние соц­опросы показывают эту тенденцию.

Жительницы Германии не очень любят говорить вслух о самом сокровенном и неохотно называют интимные вещи своими именами. Это слишком личное и имеет место только за закрытыми дверями спальни. Больше половины опрошенных женщин имеют мужа или постоянного бойфренда, у одной из пяти есть контакты от случая к случаю, а каждая десятая не имеет ни партнера, ни близости. Согласно опросам, желание у немок зависит от собственного настроения, гигиены партнера, любовных навыков в постели и уверенности в здоровье близкого им человека.. А немецкие мужчины предпочитают скромных, порядочных, хозяйственных.