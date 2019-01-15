Какая связь между почерком и сексуальностью

Давно всем известно, что по почерку легко можно определить характер человека. Однако и сексуальность поддается определению таким способом. Попробуйте для начала исследовать собственный почерк, а потом применяйте свои знания на любимом человеке.

Наклон

Присмотритесь, в какую сторону наклонены буквы. Если наклон, как обычно, вправо, и он достаточно интенсивен (порядка 45 градусов), — человек открытый и эмоциональный, не скрывает и не сдерживает своих чувств. Если они строго вертикальны — налицо сдержанность и равновесие, такой человек сначала будет долго присматриваться, прежде чем окончательно влюбиться. Если же буквы наклонены влево, — чувства полностью подчинены разуму, этот человек проявляет некоторую склонность к аскетизму.

Бывает, что каждая строчка или даже каждое слово имеют разный наклон. Что ж, у этого человека разум и сердце находятся в состоянии конфликта: интеллект желает одного, а эмоциям требуется совсем другое. Такой человек подвержен резким перепадам настроения. Как следствие — придирчивость в мелочах и непостоянство.

Нажим

Легкий нажим свидетельствует о склонности человека к преданности и верности. Такой человек привык больше слушать, чем самому говорить, он внимателен к окружающим.

Сильный нажим, твердые и жирные буквы — решительность характера, энергичность, пылкость чувств, но и способность быстро остывать и начинать пылать к кому-нибудь другому.

Размер букв

Буквы размером более 4 мм говорят о непрактичности, желании обратить на себя внимание, склонности к размаху. Мелкие буквы — синоним самообладания, сдержанности и расчетливости. Если буквы узкие, — их хозяин бережлив и даже скуповат. Если, наоборот, ширина букв больше высоты, — такой человек предприимчив, способен легко ориентироваться в незнакомых обстоятельствах, быстро воспринимать все новое.

Стиль написания

Округлые буквы — их хозяин способен к сотрудничеству, в том числе и в любви, слышит своего партнера, а не только себя, с радостью разделит и радости, и тревоги.

Угловатый почерк — свидетельство независимого характера. А если буквы написаны с сильным нажимом, значит, этот человек ни за что не согласится подчиняться партнеру.

Отдельные буквы

О женщине, которая выводит заглавную букву «К» без нажима, с наклоном вправо, выписывает длинный верхний отросток и короткий нижний, можно с уверенностью сказать: она изящна и элегантна, грациозна и имеет оригинальные желания. Если буква «К» написана с нажимом с отростком, спускающимся ниже строки, — это говорит о решительности, твердости, благоразумии, некоторой скрытности.

Буква «М» расскажет о вашей состоятельности и мастерстве. Если выше первый элемент буквы, — налицо восприимчивость и решительность. Сегодняшние наслаждения для такого человека важнее будущих достижений. Ему все нравится в сексуальных отношениях с партнером, он не видит необходимости что-либо менять. Если у буквы «М», написанной женской рукой, выше второй элемент, — такая женщина любит производить на окружающих впечатление, ради этого способна на многое, даже на измену.

Буква «О» также может рассказать о многом. Замкнутое «О»? Человек цельный, уважающий свое «Я», в чем-то закрытый. Разрыв слева? Тот, кто так пишет «О», не любит непривычных ситуаций, нервничает при их возникновении. Разрыв вверху? Такой человек очень любит быть в центре внимания, часто в ущерб партнеру. А вот если буква «О» разорвана справа, — этот человек готов на любые эксперименты, он энергичен и предпочитает в сексе постоянно что-то новенькое.