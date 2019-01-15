Существует ли брак без половых отношений

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…» поется в знаменитой песне. Все знают, что логическим завершением этой цепочки должен стать секс. Верно же? Или нет?..

По определению брак — это экономический и политический союз двух людей. Изначально — и долгие столетия после — брак прежде всего был именно этим. Политические строи государств и их культура не предполагали ни теоретической, ни практической возможности жить самостоятельно, следовать личным желаниям, заниматься (или не заниматься) той или иной деятельностью без вступления в брак и продолжения рода. Женщины и вовсе были заперты в замужестве и бесконечном рождении и воспитании детей. Более того, у человека, которая/ый решился бы пойти против устоев общества, просто-напросто не было бы шанса вести жизнь без тотального недостатка всего необходимого, например, качественной еды и одежды, прочной крыши над головой, а то и возможности выжить. Поэтому на протяжении многих лет жизнь абсолютного большинства индивидов шла по накатанной поколениями до них колее: брак, секс, дети. Кроме того, брак был единственным способом заниматься сексом без общественного порицания, и одновременно инструментом контроля женской сексуальности — мужчина, владеющий имуществом, должен был быть уверен, что дети, которых рожает его жена, зачаты от него, а значит, женщину следовало физически изолировать и загрузить домашними обязанностями.

ХХ век стал революционным не только в общеполитическом смысле, но и в плане изменения условий жизни и перечня возможностей для человека как индивида. Феминистское движение отвоевало для женщин личную автономию, возможность зарабатывать и, соответственно, выжить самостоятельно, контрацепция положила начало планированию семьи, движение в защиту ЛГБТ сообщества привело к признанию однополых браков во многих странах мира, изменив тем самым само устаревшее понятие брака как союза женщины и мужчины. С развитием исследований человеческой сексуальности стали видимы категории людей, о которых раньше не слышали — асексуалы, пансексуалы и т.п.

То есть, в данный момент мы находимся в той точке существования человечества, которая даёт нам самое большое за всю нашу историю количество жизненных сценариев и возможность более-менее свободно выбирать их для себя и переключаться с одного на другой в случае, если у человека изменились приоритеты. Кроме того, изменения на политической карте мира, произошедшие в прошлом веке, стали предпосылкой к новым, более сложным схемам международных отношений, усложнив, соответственно, и брачный вопрос, и привычные схемы сексуального поведения в браке.

«Достаточно странно, что в современном обществе вообще встает такой вопрос. Ведь мы имеем чудесные образчики «труда и быта» в той самой классической литературе, которую все так упоенно изучают в школе, — считает психологиня Кристина Вязовская. — Если не ерничать, то да, брак без секса, как и секс без брака, абсолютно возможен. Эмоционально зрелые люди, которые вступают в брак, не используют брак для легализации секса. Брак, как правило, создается для других целей. Каких? Вариантов множество.

Кто-то вступает в брак для того, чтобы было с кем состариться, кто-то для решения «визового» вопроса, для того, чтобы решить «бумажные» вопросы в случае внезапной смерти партнёра (-ши). Кто-то — чтобы родственники отвязались (например, принц Чарльз ), а кто-то, будучи асексуалом, вступает в брак с асексуальным же человеком для соединения с той самой «родственной душой»».

Действительно, если исходить из современного восприятия секса как чего-то, чем занимаются не только для появления потомства, как человеческого взаимодействия, в котором обязательно желание обеих (или более) участвующих сторон, возникает вопрос: почему секс в браке должен быть обязателен? Ответ на этот вопрос пугает всех, кто придерживается веры в существование «супружеского долга». Последнего попросту не существует. Ни один человек не обязан по умолчанию предоставлять своё тело другому, и соображения сексуального долга в союзе, который (предположительно) держится на взаимном уважении партнёров, быть не может по определению. Количество секса — вплоть до полного его отсутствия — не обнуляет отношения людей в других сферах взаимодействий. И если людям комфортно без него, то они имеют полное право не заниматься сексом ради следования общественным ожиданиям о «правильном» браке.

Сексуальная революция шестидесятых принесла людям значительно большую степень сексуальной свободы. Но за лозунгами о свободе людей заниматься сексом с кем они хотят мы часто упускаем один крайне важный момент — мы свободны в любых своих сексуальных выборах. Как говорила феминистка Лили Томлин, «Для меня сексуальная свобода означает свободу от обязанности заниматься сексом».