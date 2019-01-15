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Тайный роман Андрея Миронова, длившийся 20 лет 

Рамблер 1 час назад
Андрей Миронов ушёл из жизни всего в 46 лет, однако успел внести колоссальный вклад в отечественный кинематограф и сыграть десятки театральных ролей. С момента его смерти прошло более 30 лет, но личность актёра по-прежнему волнует поклонников его таланта.
Миронов был дважды женат, но про его многочисленные романы слухи ходят и сегодня. Женщины мечтали провести хотя бы ночь с кумиром и были счастливы, если удавалось получить от него хотя бы поцелуй. В 1999 году общественность потрясла книга актрисы Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я», в котором женщина раскрыла детали их многолетних отношений. Однако далеко не все коллеги Егоровой приняли книги тепло, большинство раскритиковала откровенные мемуары артистки. Что же на самом деле было между Егоровой и Мироновым?
Любовь , Видео , Звёзды , Татьяна Егорова , Андрей Миронов
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