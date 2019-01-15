Почему секс больше не в моде

По всем показателям мы должны были бы переживать сейчас сексуальный бум: нравы стали более открытыми, средства контрацепции — доступными, игрушки и всякие гаджеты для секса доставляют на дом в течение 24 часов, да и само общество в лице бабушек на лавочке как-то расслабилось на тему свободной любви, когда у каждого второго появился Tinder. Короче, сексом — занимайся не хочу, но народ таки не хочет, ибо во всех развитых странах наблюдается одна и та же грустная тенденция: сексуальная рецессия.

В прогрессивных Европах и Америках даже сексуальное образование ввели, чтобы дети с юного возраста представляли, как все происходит в спальне. И все равно статистика приносит неутешительные выводы: людям не так интересен секс, как раньше. Конкретно по США данные исследований сообщают, что нынешние 20-летние практикуют воздержание от секса в два с половиной раза чаще, чем поколение их родителей и даже нынешние 35-летние.

И вот в чем поразительный парадокс: вокруг нас секса не стало меньше. Люди обсуждают открыто и непринужденно самые пикантные повестки дня, не стесняются регистрироваться в приложениях знакомств, даже носят более откровенные наряды, но по факту редко занимаются сексом. И опять же говорим это не мы, а исследования. Только представьте, что сегодня мы с такой легкостью перемещаемся по миру, ходим на премьеры-открытия-вечеринки и в итоге знакомимся с намного большим количеством мужчин, чем наша мама в свои 25 лет, например. Симпатичный бармен в берлинском кафе, болтливый красавчик на пляже в Барселоне, стильный фотограф с корпоративного мероприятия, друг друзей с очередного дня рождения… Ваш список друзей на Facebook приближается к четырехзначной цифре, но вопрос остается актуальным: а есть ли секс за всеми этими знакомствами? Вот что на данную тему говорят исследователи: мы стали такими открытыми и «медийными», что, по сути, заменили количеством качество. А именно предпочли сходить на три свидания за месяц с любопытными и всесторонне развитыми кандидатами ради «поболтать» (и все три раза — в модные рестораны), чем находить себе более-менее пригодного и скучного партнера «на постоянку» и продавливать с ним вместе самый экономичный икеевский матрас несколько раз в неделю. И этот выбор не в пользу секса для многих вышел трудным, но сказался и печальный сценарий родительского развода, и собственный провальный опыт с разбитым сердцем в тинейджерскую пору, и невыносимое экономическое давление, когда живешь, чтобы работать, а не жить. Но этот самый выбор оказался и не таким трудным, как многим кажется, ведь не забывайте, что если без еды, воды и воздуха человек прожить не может, то без секса он уж точно не умрет.

Уменьшение количества секса — феномен не сугубо американский. Падение сексуальной активности наблюдается в Австралии, в Японии, в Великобритании, в регионе Скандинавии, в Нидерландах и других европейских странах. И что интересно, даже целоваться люди стали меньше, что, впрочем, никак не сказывается на рождаемости: в той же Швеции она вполне высокая, а сексуальная активность все равно падает по косой.

Европейские исследователи выдвигают против американской «медийной» версии свою, медицинскую: всему виной высокий уровень стресса и депрессий, которые одолевают современную молодежь. В Стране восходящего солнца телесные запросы народ массово переводит в Интернет, и статистика уже позволяет выпускать статьи под громкими заголовками «В Японии не занимаются сексом»: почти половина населения этой страны исполняет супружеский долг не чаще одного раза в месяц. Любопытно, а есть ли в Японии какой-нибудь сумасшедший политик, который предлагает телевидение и смартфоны запретить, чтобы японцы не отвлекались от продолжения рода? Tinder уж точно придется уничтожать в первую очередь, потому что есть мнение, что именно короткие сексуальные связи отучили нас строить длинные отношения. А в последних секса как раз более чем предостаточно.

Грозит ли нашей планете скорый конец? А может, все же стоит попытаться найти в рецессии положительные черты? Например, если уж секса в нашей жизни и стало меньше, то в том числе и секса некачественного. Мы научились говорить «нет» в ответ на то, что нам конкретно не нравится: приставучий коллега, ничего не понимающий в прелюдии поклонник или, того хуже, поколачивающий по пьяни муж. Мы стали любить себя больше, чтобы только ради секса выдерживать чужие капризы, комплексы и прочие «тараканы». Так что «лучше быть одной, чем вместе с кем попало» — это точно про сексуальную рецессию, и вот тут, мы надеемся, качество как раз выигрывает у количества.