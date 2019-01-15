Как эмоционально сблизиться со своим партнером

Потребность в эмоциональной близости с партнером может возникнуть на любом этапе отношений: в начале романа, когда вы ищете точки соприкосновения; в длительном сожительстве, которое стало слишком обыденным для обоих.

Когда кажется, что не хватает искры, чувств, понимания, речь как раз об отсутствии общих переживаний. Вместе с мастерской moihalat.ru мы расскажем, как стать ближе с партнером и дать развитие вашим отношениям.

Выбирайте развлечения, которые не лишают возможности общаться

Вспомни, как вы чаще всего проводите время вместе. Главное развлечение многих пар — посмотреть что-нибудь вдвоем — не особо делает вас ближе друг к другу. Старайтесь иногда разбавлять такие вечера прогулками, настольными играми или совместным хобби. Хотя просмотр фильмов тоже может быть полезным для вас обоих, если это кино про отношения. Обязательно обсуждайте увиденное — это поможет лучше узнать друг друга и поговорить о темах, которые вы обычно затронуть не решаетесь.

Разрешайте друг другу быть честными

Честность в отношениях очень важна, но она не возникнет сама по себе. Убедись, что в вашей паре есть пространство для откровенности. Не стоит реагировать на слова партнера о том, как он ошибся, агрессивным осуждением или насмешкой. Гораздо легче признать свои промахи, когда знаешь, что тебя поддержат. Хочешь, чтобы ваши отношения были доверительными, учись адекватно реагировать на правду, какой бы она ни была.

Обзаведитесь вещами, которые символизируют ваши отношения

Футболки с надписью «Он мой», «Она моя» не всем кажутся уместными, но домашняя вещь для вас двоих может быть сколько угодно милой и трогательной. Приобретите именные халаты, пусть самая уютная одежда в гардеробе напоминает вам о друг друге. Сделайте фамильные халаты — если она у вас уже одна на двоих. Придумайте свои монограммы или выберите изображение, значимое для вас обоих.

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Создавайте свои традиции

Особыми отношения делают символы, понятные только вам двоим. Это может быть все что угодно: определенная песня, привычка отмечать долгую разлуку подаренными цветами, оригинальный праздничный ритуал. Вспомни, есть ли у вас такие символы, и, если нет, придумайте свою традицию, которая со временем может стать важной частью вашей семьи.

Ставьте общие цели

Не важно, глобальные они — взять ипотеку — или кратковременные — отправиться в путешествие ближайшим летом. Общие ориентиры дают вам больше уверенности в своих отношениях. Вы обсуждаете перспективы, решаете, какие шаги нужно предпринять, чтобы мечта осуществилась, учитесь взаимодействовать и расставлять приоритеты. Связывая себя определенными обязательствами, вы становитесь эмоционально ближе. Главное, чтобы эти обязательства не тяготили и не слишком ограничивали каждого из вас как личность. Убедитесь, что вы стремитесь к тому, чего реально хотите, а не просто действуете за компанию с партнером.