Какой секс лучше: ночной или утренний?

Почему-то традиционным временем для секса считается ночь. Почему, кто мне ответит? Большинство из нас к ночи валится с ног от усталости, в голове — только одно желание: в постель, и… спать, спать и спать. У вас не так? Значит, вы весь день бездельничали.

А если человек с утра до вечера занят зарабатыванием денег (нормальный мужчина так и делает, да и большая часть женщин — тоже), то часам к 10 у него заканчивается весь запас энергии, ему бы детектив посмотреть и… — на боковую.

Однако не получится: ведь еще нужно супружеский долг исполнить…. И вот она, главная наша ошибка: если относиться к сексу, как к исполнению супружеского долга, он очень скоро надоест, а вместе с ним надоест и «вторая половина»!

Совсем другое дело, когда ты выспался, проснулся чуть раньше до звонка будильника, полон сил и энергии, а рядом — такая аппетитная жена, румяная, отдохнувшая…. Попробуйте! Как только вы начнете свои ласки, вы сразу почувствуете, насколько больше у вас сил и насколько больше вы способны сделать, чем вечером. Ради ТАКОГО стоит даже раньше ложиться спать, чтобы раньше проснуться!

Конечно, идеальный вариант — когда утром не надо никуда спешить, можно проснуться не по будильнику, а когда выспишься. Но такая роскошь для большинства из нас позволительна лишь во время отпуска или в выходные. Ну что ж, тем приятнее делать иногда жене или мужу сюрпризы: неожиданный утренний секс прибавит бодрости и подарит хорошее настроение на весь день!

Кроме того, весь день вы будете иметь загадочный вид, блестящие глаза и блаженную улыбку на лице. Утренний секс — прекрасная и безопасная замена крепкому кофе и другим стимуляторам. Да, еще один плюс: «отметившись» утром, вечером вы можете спокойно ложиться спать, не испытывая чувства вины за свою усталость. Хотя здесь у кого как: некоторым так нравится утром, что вечером им необходимо продолжение.

Недостатки? Да есть, как же без них. Во-первых, вы не успеете почистить зубы (хотя можете и успеть — все зависит от вас). Во-вторых, если утренний секс несколько затянется, рискуете остаться без завтрака. Мне кажется, это небольшая плата за неземное наслаждение — в конце концов, позавтракаете в офисе или потерпите до обеда, а еще можно по дороге купить булочку или бутерброд.

Наконец, в-третьих — утренний секс настолько разнеживает и делает вас уступчивым, что ненаглядная жена сможет без труда уговорить вас на покупку нового платья, туфель или колечка, в чем вы раскаетесь уже через полчаса. Ну что ж, выбирать вам.