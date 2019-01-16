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7 откровенных историй о интимных вечеринках 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Если тебе никогда не приходилось бывать на оргии или секс-вечеринке, тебе наверняка интересно, на что это похоже! Что чувствуют люди, оказываясь в помещении, где в прямом смысле пахнет сексом? Вот что рассказывают участники таких откровенных событий.
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1. Никто не хамит и не грубит

«Я была на оргии пару месяцев назад. Нас было пятеро, мужчин больше. Мне очень понравилось! Все были нежными, никто не грубил и не пытался делать больно. Мне показалось, все остались довольны». Мария, 25 лет.

2. Много разных запахов, но мало приятного

«Оргия обычно происходит в конце вечера. Все уже наелись и выпили. В помещении, где находится 10 человек, вариантов на самом деле не так уж много. Запахи становятся всё назойливее, перед глазами все чаще мелькают чужие части тела, и порой совсем не те, какие хотелось. Под конец на теле каждого смесь из разных жидкостей, и, когда выходишь, боишься наступить на презерватив. Больше не пойду!» Ольга, 27 лет.

3. Мужчины ведут себя отлично

«Мы с подругой ходили в свингер-клуб. Заняли там комнату для девушек. В нее заглядывали мужчины, если кто-то нравился, можно было пригласить его к себе. Это очень интересно, все учтивы и предупредительны: если мы отказывались от чего-то, не пытались нас заставить». Майя, 24 года.

4. Люди тяжелее, чем кажутся

«Я один раз пробовала такие развлечения в небольшой компании. Выяснила, что люди на самом деле довольно тяжелые! И со временем начинает побаливать спина», — Алиса, 23 года.

5. Лучше встретиться заранее

«Никто не предупреждал меня, что при подготовке таких вечеринок можно встретиться заранее и познакомиться. Это оказалось удобно, чтобы успокоить нервы. Сама вечеринка прошла отлично, но многое, конечно, зависит от компании» — Нина, 24 года.

6. Кругом одни тела

«Мы с мужем — свингеры. Однажды участвовали в небольшой оргии на огромной кровати. Порой не можешь понять, чьи это ноги перед тобой! Меня немного оттеснили в сторону, но все равно это весело», — Дина 29 лет.

7. Делай что нравится

«Я присутствовала на одной вечеринке, где все действительно прошло отлично. Только по взаимному согласию и то, что нравится всем партнерам. Хочу повторения!» — Ксения, 24 года.
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