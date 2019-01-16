Сколько времени люди тратят на секс

Сколько в среднем длится ваш секс? А как у других? Компания Lovehoney, занимающаяся производством секс-игрушек, обнародовала результаты опроса 4400 покупателей. И вот что выяснилось…

Средняя продолжительность полового акта у гетеросексуальных пар — 19 минут, из которых 10 занимает прелюдия и 9 — собственно вагинальный секс. При этом 52% респондентов отметили, что их устраивает такой расклад, а 19% женщин и 23% мужчин хотели бы, чтобы секс длился дольше.

Неизвестно, что именно они хотят продлить — прелюдию или сам акт, но разница существенная. Некоторые мужчины полагают, что чем дольше пенис внутри вагины — тем лучше, но женщины, как правило, не согласны, и 10 минут им вполне хватает.

Что касается соотношения по времени, то сексологи считают, что наиболее благоприятный вариант — когда предварительные ласки длятся вдвое дольше, чем секс с проникновением. В прелюдию обычно включают поцелуи, генитальную стимуляцию, оральный секс, и если уделить этому больше внимания, женщина с большей вероятностью достигнет оргазма.

Интересно, что это исследование не совпадает с результатами других — возможно, из-за того, что покупатели секс-игрушек больше вовлечены в процесс.

Опрос 2000 человек в 2008 году показал, что средняя продолжительность акта — 3−7 минут, а всего процесса — 7−13. В прошлом году в опросе университета Кливленда (500 пар записывали результаты в течение месяца) фигурировали цифры от 45 секунд до 33 минут, а средняя продолжительность — 5,5 на собственно секс и 13 — на все вместе.