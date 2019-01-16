6 причин бороться за свои отношения

Мы часто говорим о том, как важно уметь выходить из токсичных, оскорбительных и просто несчастливых отношений. Это ни в коем случае не призыв расставаться из-за любой проблемы. Порой отношения действительно стоят того, чтобы за них побороться. Расскажем, как понять, что вам не стоит спешить с разрывом, даже если кажется, что все плохо.

1. Отношения ухудшились после какого-то события

Если начало ваших проблем в отношениях связано с конкретным событием: рождением ребенка, смертью близкого человека, потерей работы, у вас еще есть шанс все исправить. Когда вы впервые сталкиваетесь с серьезным жизненным испытанием, легко подумать, что ваше взаимопонимание нарушилось, решить, что вы слишком разные. Возможно, вам и партнеру просто нужно время, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. Всегда помните о той объективной причине, по которой вы отдалились друг от друга. Это поможет сконцентрироваться на решении проблемы, а не на взаимных упреках и спорах.

2. У вас похожие взгляды на жизнь

Общие ценности — это то, что помогает людям долгое время жить вместе. Если у вас они остались, за отношения стоит побороться. Иногда кажется, что построить что-то заново проще, чем исправить старое. Но найти человека с похожими жизненными приоритетами нелегко. Раз у вас получилось, может, стоит приложить усилия и преодолеть мелкие разногласия.

3. Проблема носит временный характер

Трудный период можно пережить, если точно знаешь, что он закончится. Вы временно вынуждены жить на расстоянии; сексуальная жизнь нарушилась из-за болезни одного из партнеров; вы стали больше спорить из-за недостатка финансов или меньше находиться наедине из-за рождения ребенка — все эти проблемы могут постепенно самоустраниться или исправиться, если вы вдвоем готовы над ними работать. В тяжелые моменты напомните друг другу, почему вы вступили в эти отношения и что обрели в них. Это и есть то, ради чего стоит проявить терпение.

4. Вас все еще тянет друг к другу

Вы привлекаете друг друга физически и все еще способны по-дружески поболтать, пошутить и поделиться чем-то важным. Если в свободное от конфликтов время ваши отношения все так же хороши, как и в конфетно-букетный период, это хороший знак. Пока у вас остались взаимная симпатия и притяжение, вам стоит попытаться разобраться в своих разногласиях. Лучше, если вы будете делать это на одной территории — решение взять паузу в отношениях может окончательно отдалить вас друг от друга.

5. Вы знаете, что конкретно нужно исправить

Само по себе наличие проблем не значит, что ваши отношения обречены. Пока есть понимание, что конкретно вы бы хотели изменить, вам обоим есть над чем работать. Главный вопрос, который вы с партнером должны задать друг другу: готовы ли вы приложить усилия, чтобы все исправить? Иногда этого уже достаточно, чтобы понять, нужны ли эти отношения вам обоим.

6. Ваш партнер — первый человек, о котором вы думаете в критические моменты

Это хороший тест на доверие — понять, кто в первую очередь приходит в голову, когда вы ищете сочувствия и поддержки. Нет смысла сохранять отношения, в которых вы не можете чувствовать себя безопасно. Но, если вы по-прежнему знаете, что парень поддержит вас, несмотря на все разногласия, между вами осталась настоящая душевная близость.