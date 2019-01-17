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Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit рассказал, что сделал предложение девушке во сне и узнал об этом лишь на следующее утро. Об этом пишет издание New York Post.
Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки снотворного Ambien (Золпидем). Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что произошло.
Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что прошлой ночью, не просыпаясь, изменил даже информацию о своем семейном положении.
«Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, — пишет он. — И тогда, наверное, достал бы кольцо получше, но Ambien ускорил процесс в десять раз».
Известны случаи, когда спящие люди под действием Ambien занимались различными повседневными делами и даже водили машину. К утру они забывали о своих ночных похождениях. Издание New York Magazine рассказывало об американце, который после приема Ambien заснул и, не просыпаясь, смастерил шкаф.
В число других распространенных побочных эффектов, которые встречаются после продолжительного приема этого лекарственного средства, входят сонливость, головокружение, аллергия, синусит, боль в спине, горле, животе и груди, диарея, констипация, сухость во рту, сыпь, странные сны, потеря памяти, депрессия и расстройства сна.
Сомнамбулизм (лунатизм) — болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия во сне. Может вызываться некоторыми снотворными средствами.
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