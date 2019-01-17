Учимся обижаться на мужчин правильно

Отношения невозможны без ссор, WomanHit.ru расскажет, как намекнуть партнеру, что он не прав, и при этом не закатить скандал.

Оказывается, обижаться тоже нужно уметь. На самом деле, этот процесс очень занимательный. Если вы раньше никогда не задумывались о том, что вообще можно не уметь обижаться, самое время узнать некоторые хитрости, чтобы при случае обернуть ситуацию в свою пользу и не разрушить отношения с партнером. Предлагаем начать.

Первое правило: обижаться после того, как ваши эмоции утихнут. В «горячем» состоянии вы только наломаете дров, и ничего больше. Нужно успокоиться и все обдумать. Когда вы спокойны, вы можете нормально обсудить с человеком, что именно вас не устроило и какие меры вы будете принимать, если ситуация повторится. Взрослые люди именно так решают все споры.

Обязательно оповестите оппонента о вашей обиде. Главное, не набрасываться на человека, а просто сообщить ему о своих переживаниях.

Допустим, вы с вашим партнером в гостях, он начинает рассказывать о вас то, что вы не хотели бы доносить до окружающих, в этой ситуации у вас нет другого выбора, как защищаться всеми доступными способами. Так вы покажете, что разговор вам неприятен, и человек должен попросить прощения.

Скажите, что если он и дальше будет ставить вас в неудобное положение, вы уйдете. Это должно натолкнуть человека на мысль, что он делает что-то не так.

Если ситуация повторяется, в должны без лишних слов и криков покинуть помещение.

Важно показать человеку, что ваша обида серьезная и вы не собираетесь спускать ему с рук такое обращение в ваш адрес.

Существует способ, как удачно выкрутиться из неприятной ситуации. Опробовать его можно не только на своем мужчине, но и на людом человеке, который вольно-невольно превращается в вашего обидчика. Суть в том, чтобы сделать «слоеный пирог» из положительной информации, добавить немного критики и просто ждать. Небольшая схема действий:

1. Сначала похвалите партнера, покажите, насколько он важен для вас. Поблагодарите за что-нибудь. Это и будет позитивная информация.

Пусть человек увидит, как вы относитесь к происходящей ситуации. Постарайтесь говорить про себя, например, «я расстроена», «я не знаю, что делать». Ни в коем случае не упрекайте партнера, это только усугубит его непонимание ситуации и приведет к скандалу.

2. Скажите прямо, чего вы хотите. Без намеков. Тем самым вы покажете человеку, что вы ждете от него определенного поведения и действий. Мужчина, скорее всего, почувствует себя виноватым и попытается исправить ситуацию.

3. Чтобы партнер точно знал, в какую сторону ему двигаться, чтобы исправиться и больше вас не расстраивать, сформулируйте четкие пожелания, каким вы видите решение этой проблемы. Женщины не всегда уделяют внимание этому пункту, а очень зря.

Следуя этим правилам, вам с партнером будет легче договориться, не кидаясь ненужными обвинениями в адрес друг друга. Конструктивный подход поможет наладить отношения, и вам придется обижаться все реже.