«Любовник жены стал мне самым преданным другом»

В жизни случается всякое. Но иногда она преподносит сюрпризы, о которых и подумать-то страшно.

Зачем спас?

Иномарку круто развернуло на обледеневшем шоссе, и Иван, нажав на газ, попытался вывести машину из заноса. Визг тормозов, удар — и новенькая «мазда» превратилась в груду металла. Очнулся Иван, когда какой-то мужчина пытался вытащить его из горящего автомобиля.

«Помогай мне, слышь! Помогай! Ничего, еще поживешь!» — кричал он ему прямо в ухо. Но Иван его почти не слышал. И не чувствовал ни рук, ни ног. А из-за того, что в голове мутилось, он никак не мог вспомнить, откуда ему так знакомо это лицо.

Уже в больнице Иван по минутам старался вспомнить все. Но голова была словно набита ватой. Он поморщился. Ну да, собирался встретиться с любовником жены. Кажется, Игорь. Поговорить с ним по-мужски. Нрав жены он знал. Поиграет в любовь — и бросит. Почему прощал измены? Любил, наверное. Да и сейчас любит. Иван поморщился, попытался было поднять голову. Но острая боль заставила откинуться на подушки. То вспыхивали, то пропадали обрывки мыслей. Он за рулем. Удар. И Игорь… Почему Игорь?! Откуда он взялся? Ах, да. Попросил подвезти с места встречи на Сергеляхское шоссе. На пятом километре в Якутске все и случилось. Снова навалилась боль. Иван открыл глаза и в полудреме вдруг опять увидел над собой лицо Игоря. Собрав последние силы, он прошептал: «Зачем ты меня спас?»

Не предавай

— Поговорим? — Иван нервно закурил и глянул на Люсю.

В легком домашнем халатике жена напоминала девчонку. Подошла, обвила руками за шею:

— Ну, Вань, ты опять? Мало ли что люди брешут?

Иван отстранился:

— Я же своими глазами… Я видел, как ты с ним…

Он не мог говорить, голос срывался. Все эти восемь лет совместной жизни вдруг за минуты пронеслись перед его глазами. Молоденькая студентка геологического факультета, в которую Иван влюбился с первого взгляда. Их питерские ночи и решение ехать на работу в родной Якутск. Рождение Олежки. А потом — измена жены. Боль, разрывающая сердце. Но он простил Люсю. И вот все снова.

Иван побагровел:

— Ты его любишь? Тогда чего не женитесь? Я мешать не буду.

Но Люся бросилась к мужу:— Ваня, Ванечка, ну, прости ты меня, дуру! Ну больше не повторится. Веришь?

Иван побледнел, притянул ее к себе:

— Поклянись, что не предашь снова. Здоровьем сына поклянись!

Встреча в палате

Сколько прошло с того памятного вечера? Что тогда сказала Люся? Теперь, после страшной аварии, у Ивана было много времени для раздумий. Он смотрел на больничный потолок, на капельницу, из которой по крохе вливалась в него жизнь, и думал.

Он ждал Люсю. Но к этому ожиданию примешивалась боль. Что дальше? Врачи ничего не говорят. Но он же не дурак. Руки-ноги по-прежнему чужие.

Игорь. О нем Иван теперь думал без злобы. Да и чего злиться? Если б не Игорь… Вот ведь, оказывается, как бывает. По идее, лучше для Игоря было бы, если б он, Иван, погиб. Встало бы все на свои места. Люся вышла бы замуж, Олежку бы Игорь усыновил. Иван даже прикрыл глаза, чтобы сестричка не видела слез. Неожиданно распахнулась дверь. В палату вошел Игорь. И тяжело опустился на стул:

— Ты как? Я вот тебе тут фруктов принес. Считай, теперь ты мой крестник.

Игорь говорил просто, словно они с Иваном были старые знакомые, а не соперники. Словно он, Игорь, и не спал с женой Ивана. Вспомнив об этом, Иван едва слышно застонал.

Игорь тут же встрепенулся:

— Слышь, ты скажи, может, худо? Доктора позвать?Рванулся к двери и неожиданно столкнулся с Люсей.

— Ты?! — в ее глазах стоял немой вопрос. — Что ты здесь делаешь?

Она чуть понизила голос, чтобы не услыхал Иван, и скороговоркой прошептала:

— Подожди в коридоре, я скоро.

Один шанс из тысячи

Что может быть хуже предательства? Да и какая разница, в бою ли предал товарищей солдат, или жена, изменив, предала мужа? Люся об этом не задумывалась. Она давно и прочно усвоила единственную удобную ей правду: нужно жить так, чтобы было хорошо. Прежде всего — для себя любимой. Ее мало заботило, что думают по этому поводу близкие люди. Ну что Иван? Обычный инженер. Зарплата невелика. Да и в постели не орел. Мечталось о другом: сильном, красивом, с деньгами. Вот как Игорь. Сын? Ну, она не стала бы запрещать мальчику видеться с отцом, если бы сложилась новая семья. Вот только не звал ее Игорь замуж.

Едва дождавшись в коридоре любовника, Люся налетела на него коршуном:

— С ума сошел? Ну, спас. Только твое дело теперь сторона, ясно? Я с врачами говорила. Никакой надежды! Не встанет Иван! Один шанс из тысячи… Я же не могу оставаться с калекой. Какой он муж? Отец? Лучше сразу уйти, чем тянуть резину. Он сильный. Сдюжит. И тебе здесь нечего делать. Давай уедем, а? Поженимся, ну? Ты же любишь меня?

Игорь смотрел на Люсю, словно видел впервые. Он и раньше замечал эти эгоистичные нотки в ее речи и, что еще хуже, необузданное себялюбие. Но чтоб так цинично бросить человека, родного мужа, умирать?

— Тебе его даже не жаль? Ты же женщина…Глаза Люси стали непроницаемы. Она без лишней суеты одним своим молчанием уже подписала Ивану смертный приговор. И это поразило Игоря. На скулах заходили желваки, он повернулся к любовнице:

— Ну и стерва же ты! Ведь ему помощь нужна. У него даже родственников нет. А ты сбегаешь?!Постоял еще секунду и, отвернувшись, направился к выходу.

Забыть прошлое

В ту ночь Игорь долго не спал. Сидел и думал, как странно устроена жизнь. Еще вчера, казалось, кроме глаз любимой женщины, ему ничего не было нужно. И вдруг все словно перевернулось. Как же он раньше не заметил, не понял черствой Люсиной души? Делить с ней кров, растить детей? Да она ж, случись что, предаст — и не задумается. В душе все ныло, когда Игорь набрал телефон Люси. Она громко вскрикнула:

— Наконец-то! Едем? Ты решил?

Но Игорь хмуро буркнул в трубку:

— Никуда мы не едем. И вообще. Короче, расстаемся! Больше мне не звони.

Он положил трубку и какое-то время сидел молча, словно обдумывая свои следующие шаги. Тишину разорвал звонок. Люся что-то говорила, кричала, угрожала. Но ничто не дрогнуло в душе у Игоря. Ему было все равно.

На следующий день он снова пришел к Ивану.

— Что ты все ходишь? И где Люся? — Иван напряженно смотрел в глаза Игоря. Тот, собравшись, тихо ответил:

— Не придет. Не жди. Взяла сына и к матери в Питер укатила. Навсегда. Сказала, пришлет тебе бумаги для развода.

Иван как-то сразу обмяк, словно ослабела пружинка, из последних сил державшая его волю к жизни. Хрипло спросил:

— Ты тоже следом?.. Совет да любовь. Не буду мешать. Бумаги подпишу.

Но Игорь усмехнулся:

— Расстались мы с ней. Так уж получилось. И, повернувшись к Ивану, улыбнулся:

— Тебя не брошу. Сиделку хорошую найму. Реабилитолога. Ты уж не ругайся. Все хорошо будет. Говорят же врачи, что один шанс у тебя все-таки есть — пусть твоим и будет.

* * *Прошло семь месяцев. Все это время Игорь навещал Ивана в больнице. Откармливал фруктами, чувствуя странную ответственность за этого человека. А Иван потихоньку шел на поправку. Он запретил себе думать о Люсе, понимая, что потерял ее навсегда. Но понимал он и другое. То, что понять почти невозможно: в лице любовника своей жены он обрел настоящего друга.