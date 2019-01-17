5 признаков, что вы близки к измене

Испытывать симпатию к другим людям, когда находишься в отношениях, вполне нормально. Все зависит от того, как ты с этой симпатией поступишь. Далеко не все пары четко оговаривают, где проходит линия между дружеским общением и чем-то большим, поэтому порой измена становится неожиданностью даже для самого предателя. Расскажем, какие черты в твоем поведении могут поставить ваши отношения под угрозу.

1. Ты хочешь лучше узнать человека потому, что он нравится тебе внешне

Подружиться с незнакомцем только потому, что он привлекает тебя физически, — не такое уж безобидное решение. Если мысль «он симпатичный» — пока единственный аргумент в пользу сближения, наверняка у тебя есть скрытые мотивы. Спроси себя, чего ты пытаешься достичь, лучше узнав этого человека. Тешишь свое эго? Создаешь возможность получить что-то большее, чем общение? Когда тебе симпатичен привлекательный парень — это не значит, что ты больше не испытываешь чувств к своему партнеру. Но старайся не создавать дополнительных проверок вашим отношениям и держи посторонних красавчиков на безопасной дистанции.

2. Отвлекаешься на других людей, чтобы избежать проблем в своих отношениях

К измене часто приводит желание компенсировать дружбой недостатки в своих отношениях. «Мне не хватало секса/понимания/веселья» — типичные отмазки неверных людей. Попытка переложить часть вины за свое поведение на партнера облегчает совесть, но никак тебя не оправдывает. Когда вместо того чтобы решать проблему со своим парнем, ты предпочитаешь ее игнорировать, то сама ставишь отношения под угрозу. Если замечаешь, что тебя тянет к другому парню, потому что от своего ты не слышишь таких комплиментов, не можешь поделиться с ним своими тайнами или у вас просто не так много общих тем, это серьезный повод обратить внимание на свои отношения.

3. Совершаешь эмоциональную измену

Люди слишком прочно ассоциируют измену с физическим контактом. Поэтому нам кажется, что мы можем быть сколько угодно откровенны в общении с другими, и в этом нет ничего опасного, пока мы не трогаем друг друга. На деле эмоциональная измена может оказаться опаснее физической. Один секс порой так не сближает людей, как душевный разговор. Будь аккуратна, обсуждая личные проблемы и недостатки в своих отношениях с другими парнями. Чувство, что этот человек понимает тебя, как никто другой, — идеальная почва для измены.

4. Флиртуешь

Грань между невинной шуткой и флиртом очень иллюзорна, но если ты честна с собой, то в состоянии ее отследить. Само по себе заигрывание с коллегой или другом не способно разрушить твои отношения, но легко может перейти во что-то большее. Когда ты ищешь ласковых прикосновений, сексуальных шуток и в целом обращаешь особое внимание на то, что встретишься с определенным человеком, — это уже знак, что тебе стоит быть осторожней.

5. Общение с «другом» для тебя в приоритете

Пожалуй, самый тревожный признак — общение с этим человеком начинает мешать твоим отношениям. Если ты не готова прервать переписку с другом или отменить встречу, чтобы провести время со своим парнем, значит, партнер теряет для тебя свою значимость. Нам часто приходится выбирать между работой, дружбой и отношениями. Замечаешь, что не справляешься с балансом, тебе стоит разобраться в своих приоритетах. Есть еще один простой способ понять, что твое поведение граничит с изменой: подумай, вела бы ты себя так, если бы рядом был партнер. Чувство, что он этого не одобрит, вряд ли тебя обманывает. Отношения не должны быть постоянным усилием над собой. Но иногда действительно стоит осознанно ограничить себя от опасного поведения, чтобы не потерять любовь из-за минутной слабости.

Какие из этих признаков кажутся тебе угрозой для отношений?