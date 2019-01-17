9 мужских историй о первом интимном опыте

Ты знаешь немало историй о том, как лишались девственности подруги, а о том, как это происходило у мужчин, знаешь, если сама была участницей процесса или понаслышке. А им, оказывается, тоже есть, что вспомнить!

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«Я не знал в деталях, как все происходит, и думал, что моя задача — раскачать кровать, а не работать бедрами. Как будто матрас сделает всю работу за меня», — Тимур, 26 лет.

«Это было ужасно, все закончилось за пять секунд. При этом я убедил партнершу, что не девственник! Я не ожидал, что у меня настолько слабая выдержка», — Лука, 25 лет.

«Я потерял девственность с девушкой лучшего друга. Теперь они оба — бывшие. Я был расстроен. Я так хотел решить этот интимный вопрос, а тут подвернулась она с какими-то намерениями. Секс был отличным, но потом было так неприятно… Прошло много лет, а мне до сих пор стыдно», — Марк, 29 лет.

«Я долго не мог надеть презерватив, сначала полностью его раскатал, а потом попытался натянуть. Сам секс был неплохим, но я очень переживал, что ничего не выйдет», — Филипп, 28 лет.

«Мама вошла в самый ответственный момент! Мы поехали в отпуск всей семьей, и я взял девушку с собой, рассчитывая, что после обеда мы сможем быть вместе. Мама, конечно, прекрасный человек, но после этого эпизода отпуск был испорчен. Приятно видеть ее в важные моменты жизни, но не в этот!» — Степан, 29 лет.

«Я… ммм… попытался войти не туда. Она, правда, восприняла это спокойно, хоть и было неприятно. Причем в процессе я еще возгордился, каким размером обладаю! А она остановила меня и рассказала, что произошло. Тогда я был готов провалиться сквозь землю, а теперь думаю, что это было не так страшно», — Никита, 27 лет.

«Все закончилось в тот момент, когда я вошел в нее. И я не преувеличиваю. Мы по глупости решили сделать это, несмотря на отсутствие презервативов, и больше времени потратили на изучение последствий, чем на секс», — Борис, 29 лет.

«Я не знал, что сделать с презервативом, и засунул его в мусорку в своей комнате. Уже не помню, на что рассчитывал, но уж точно не на то, что родители его найдут и сделают мне выговор. До сих пор краснею, когда вспоминаю», — Иван, 27 лет.

«Я только что получил права, и тем летом мы отлично проводили время с друзьями. Мы решили поучаствовать в конкурсе на поедание куриных крыльев с острым соусом, съели по 20 штук. А потом позвонила девушка и пригласила к себе. Мы давно собирались сделать это! И в самый разгар секса я понял, что желудок сейчас взорвется. Мы посмотрели друг на друга, и мне казалось, что неприятности будут длиться вечно. Но потом она засмеялась, и неловкая ситуация закончилась», — Денис, 25 лет.