Как быть, если зимой вам совсем не хочется секса

На самом деле нормальные люди в нормальной паре должны зимой хотеть друг друга не меньше, чем летом. Пожалуй, даже больше — так задумано природой. О том, почему зимой секс более плодотворный, по каким причинам он все-таки тогда пропадает и как его вернуть — в нашем материале.

Что такое зимняя норма

В зимние месяцы на 28% повышается вероятность зачатия. Зимний секс — самый продуктивный. Так уж настроены биоритмы у обитателей наших широт.

Дело в том, что дети, зачатые с декабря по февраль, рождаются с сентября по ноябрь — в самое сытое и самое ленивое время года, когда урожай уже собран, еды хватает, и мать может посвятить себя выкармливанию младенца. То есть у детей, зачатых зимой и рожденных осенью, шансы на выживание выше, чем у остальных. Эта программа формировалась тысячелетиями.

Но в мегаполисе природные настройки сбиты: мы не только освобождены от полевых работ и не зависим от видов на урожай, мы и за сменой-то дня и ночи не особенно пристально следим, поскольку достаточное освещение и достаточное тепло (равно, впрочем, как и достаточная рабочая нагрузка) обеспечены круглосуточно и круглогодично.

К тому же практически все цивилизованные пары контролируют вопросы продолжения рода с помощью гормональных контрацептивов: таблетки позволяют постоянно поддерживать ровный гормональный фон — и природного зимнего всплеска либидо у женщин не происходит.

Однако древние механизмы не так легко сломать за 100-200 лет городской цивилизации. Так что если вы планируете увеличение семьи, но испытываете сложности с зачатием, то активный секс именно в зимнее время повышает ваши шансы стать родителями.

Почему мы нарушаем нормы

Этот краткий антропологический экскурс объясняет, почему зимой либидо не повышается, хотя должно бы. Но с какой стати оно снижается?

Аврал

Статистически, самый асексуальный месяц года — это декабрь: у студентов зачетная сессия, у офисных работников — годовые отчеты. На все это накладывается подготовка к праздникам (которая большинством взрослых людей воспринимается, как еще одна утомительная обязанность), сверка налоговых и коммунальных счетов, сезонный шопинг… На чем можно сэкономить время и силы? Только на сексе!

Темнота

Световой день зимой в средней полосе России не превышает 7 часов. И все светлое время суток мы проводим на работе, подавляя выработку соматотропина (гормона сна) с помощью электроосвещения. Поэтому, как только в спальне гаснет свет, соматотропный гормон начинает отвоевывать свое — и вы засыпаете.

Мучное и сладкое

Сторонники ЗОЖ, которые и зимой продолжают ходить в спортзал и питаться куриной грудкой с зеленым салатом, не испытывают значительных изменений в своем сексуальном графике. Но большинство наших сограждан все-таки любит, чтобы зимой в доме пахло плюшками с корицей и имбирным печеньем. Легкоусвояемые углеводы переводят организм в режим накопления. А секс — это все-таки довольно энергозатратное мероприятие, оно мешает умиротворению и накоплению, поэтому организм от него отказывается.

Теплая одежда

Как бы мы ни ратовали за бодипозитив и безусловное принятие, для хорошего секса нужны внятные эротические стимулы. Причем большинству мужчин — визуальные (они ведь по-прежнему, как 1000 лет назад, любят глазами). А большинство женщин на улице — в бесформенных пуховиках, а дома — в еще более бесформенных плюшевых пижамках. Эти пижамки (как и имбирные печеньки) вызывают умиление и умиротворение, но не вожделение.

Как вернуть себе секс

В борьбе с зимней асексуальностью, как вообще в любой борьбе, лучше бросить все силы на профилактику, чем потом ликвидировать последствия. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — это внести секс обязательным пунктом в свой авральный зимний график. Допустим, по вторникам и субботам, что бы ни случилось, вы должны друг друга удовлетворить. Да, это не очень романтично, на первый взгляд. Но позволяет продержаться до весны в определенном тонусе и к тому же стимулирует фантазию. Однако, читая эту статью, вы можете с прискорбием обнаружить, что с профилактикой опоздали. И весь прошлый месяц (а также все рождественские каникулы) если и испытывали оргазм, то только гастрономический. Что же теперь делать?

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Не очень резко (а то сил на секс не останется), но все же отказаться от мучного и сладкого, отдав предпочтение салатам и морепродуктам.

Совместить центры удовольствий

Если чувство удовлетворения достигалось с помощью булочек с корицей, используйте те же пряные запахи в своих эротических играх: ароматические свечи в спальне, ароматические массажные масла, интимные смазки с вкусовыми добавками — пусть мозг настроится на привычное удовольствие, но получит его не от еды.

Заниматься сексом днем

Если вам удастся сбегать ради этого с работы в обеденный перерыв, то адреналиновая подпитка выведет ваши интимные отношения на качественно новый уровень. Однако, давайте будем реалистами: нам нужно всего лишь повысить регулярность секса и понизить уровень гормонов сна, а не рискнуть карьерой ради оргазма. Попробуйте перенести эротические игры на утро: утренняя эрекция есть у всех здоровых мужчин — используйте ее по назначению.