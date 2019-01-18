О чем мужчины чаще всего врут на свиданиях

Принято считать, что все женщины без исключения любят ушами. Чего греха таить, давай признаемся, что, стоит парню осыпать нас комплиментами, мы тут же таем и возводим учтивого кавалера на пьедестал. Вот только не всегда за красивыми речами мужчины стоят серьезные намерения.

Рассмотрим ситуацию: женщина встретила мужчину и уже после первого свидания появилось стойкое ощущение — вот он, само совершенство. Понимающий, самодостаточный, разделяет ее интересы… А теперь — стоп! Не слишком ли все идеально? Может, пора снять розовые очки и проверить уши на наличие лапши? Почему мужчина врет? Все просто: представитель сильного пола хочет возвысить себя в глазах спутницы. В глубине души он до жути боится, что его сочтут «профнепригодным», поэтому и занимается саморекламой. Он как менеджер по продажам: чем искуснее преподнесет себя — тем больше вероятность, что женщина не откажется от второго свидания и далеко идущих последствий.

Наш колумнист Ярослав Самойлов составил правдивый рейтинг самых популярных тем мужского вранья:

«Я еще не пришел в себя после расставания, мы встречались два года»

Бинго! Этой фразой он убивает двух зайцев: дает женщине понять, что готов к серьезным отношениям, а не просто предлагает секс на одну ночь и при этом давит на чувство жалости. Если в глубине души уже растет желание утешить страдальца — притормози. Этот глубинный инстинкт может сыграть против тебя. Чудо-бойфренд просто затащит тебя в постель и скроется в закат. Поверь, завтра он будет рассказывать свои сказки уже другой женщине.

«Я не женат»

Можно по пальцам пересчитать мужчин, которые на первом свидании признаются: «Да, я еще женат, но мы давно не живем вместе (или собираемся разводиться)». Снять кольцо с пальца и выставить себя закоренелым холостяком намного проще. А если особо подозрительная пассия надумает проверить штамп в паспорте, можно сослаться на срочные дела и искать более покорную жертву.

«У меня очень насыщенная жизнь»

А на самом деле я офисный планктон, который сутками играет в «Танчики» и не вылезает из соцсетей. Можно вдохновенно рассказывать, как красива Италия весной, хотя сам дальше дачи в пригороде никуда не выезжал. Мужчинам, которые в жизни ничего не добились, нравится казаться лучше, чем они есть. «У меня машина в ремонте» звучит красивее, чем «Я езжу на маршрутке, но сегодня, так и быть, расщедрюсь на такси». Особенно забавна неправдоподобная ложь. Парень, который рассказывает о любимых модных брендах, а сам сидит в свитере столетней давности и стоптанных ботинках, выглядит смешно и нелепо.

«Да, я тоже очень люблю мелодрамы»

Или фитнес, или песни Мадонны , или кружок кройки и шитья… Разные интересы — это нормально. А вот если мужчина поддакивает каждому слову и считает, что может удержать этим женщину — грош ему цена. Сперва схема работает, дама думает: «Ах, мы родственные души», — и соглашается на второе, третье свидание. Но потом либо всплывет правда, что ни одного слезливого фильма он не смотрел, либо его посчитают неудачником и подкаблучником. В любом случае мужик останется в минусе, а девушка с ощущением, что ее провели.

«Для меня секс не важен»

Важен, и еще как! Или у мужчины серьезные проблемы со здоровьем. Размножение — такой же инстинкт, как жажда или голод. Парень, который нарочно отказывается от интима, пробуждает в женщине интерес. Она чувствует гордость, что наконец-то встретила того, кто не тащит в постель после первого свидания. А потом просыпается спортивный азарт: перевести отношения на новый уровень, самой быть инициатором интимной близости. В любом случае мужчина остается в выигрыше.

«А потом я как дам ему в челюсть…»

Сидишь, слушаешь такого и думаешь: «Вот это жизнь, да он просто герой триллера, что ни день — то новый бой». На самом деле собеседник может оказаться пай-мальчиком, который при виде крови сползает по стеночке в глубокий обморок. А сказки он сочиняет, чтобы казаться крутым в глазах дамы. Поверь, настоящие драчуны не спешат рассказывать о своих «подвигах». Уж точно не на первом свидании.

«У меня было много женщин, но ты — особенная»

Сомнительный подкат. Мужчина, который меняет любовниц как перчатки, постарается этот факт скрыть. Особенно если хочет перевести отношения в горизонтальную плоскость. Опытный Казанова знает, что каждая женщина хочет чувствовать себя единственной, особенной и уж точно не будет рекламировать свои интимные услуги. А лжемачо в итоге оказывается неопытным парнем, который хочет привлечь внимание девушки, но не знает как.

«Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом…»

Хотя тот факт, что кавалер поедает уже третий гамбургер и имеет солидное пивное брюшко, говорит об обратном. Если мужчине выгодно, он может даже веганом притвориться. Жевать листья салата, а в глубине души мечтать о большом и вкусном стейке. Зато такое показательное выступление произведет нужный эффект на наивную барышню.

«Я часто задерживаюсь допоздна в офисе, у меня очень важная работа»

А значит, звонить и встречаться он будет, только когда удобно ему. Он уже придумал стопроцентное оправдание — работа. Многим женщинам нравятся мужчины-карьеристы, деловые, упорные, идущие к своей цели. Офис очень удобное прикрытие: лжетрудоголик может спокойно пить пиво с друзьями или крутить амуры с несколькими девушками, которые даже не подозревают о существовании друг друга. А если он действительно живет на работе и у него банально нет времени, чтобы тебе позвонить, задумайся: нужен ли тебе такой мужчина?

«Вчера я перечитывал стихи Есенина…»

Мужчина старается произвести впечатление, демонстрируя свою эрудированность. Он читает стихи Байрона, сыплет цитатами классиков и на беглом французском заказывает блюда в ресторане. Не спеши растекаться блаженной лужицей. Возможно, перед тобой типичный ловелас. Единственный сонет и заранее заученное меню его единственный шанс обратить на себя внимание. А если такой горе-кавалер встречает девушку, которая знакома хотя бы со школьной программой литературы, он быстро сливается со свидания.

Желание казаться лучше в глазах женщины вполне объяснимо, но под такой маской может скрываться как застенчивый парень, так и патологический врун. Не принимай за чистую монету каждое слово, сказанное им на свидании, тогда и не придется оплакивать свое разбитое сердце!