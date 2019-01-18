Почему мужчины чаще ходят «на сторону»

По статистике, основной причиной разводов и размолвок до сих пор является измена. Во всех странах мира. В причинах измены, как и в постепенном изменении ее восприятия в связи с глобальным феминизмом попытался разобраться наш колумнист Роман Гальченко

Ироничное отношение к личным нюансам жизни дает возможность легче реагировать на невзгоды. Интимные, в том числе. Поэтому начну с анекдота. В тему. В честь него, к слову, в науке возник термин «эффект Кулиджа».

Кулидж — это президент США в 20-е годы прошлого века. Однажды он с женой наведался на птицеферму. В процессе общения с фермером супруга главы Америки поинтересовалась, как предприятию удается получать такой объем яиц при таком небольшом количестве петухов. И получила ответ, что они всегда готовы десятки раз в день исполнять свои обязанности.

— Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу, — игриво пошутила первая леди.

Президент услышал ее реплику. И уточнил у фермера:

— Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу?

— Нет, — ответил хозяйственник, — на каждого петуха приходится много куриц.

— Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж, — сыронизировал президент.

WomanHit.ru

Эффект Кулиджа — это проявления самцами млекопитающих, и человека, в том числе, повышенной сексуальной активности по отношению к любой новой особи женского пола. Такой вот узаконенный биологией и психологией гендерный нюанс.

Но почему он касается именно мужчин? Почему исторически изменщики чаще именно они? Все просто. Раньше этому способствовал общественный уклад жизни. Отвечая за ресурсное обеспечение жизни, мужчины регулярно покидали родные пенаты. Женщины же оставались дома, занимаясь детьми, едой и хозяйством. Вне родных стен в мужчине всегда мог проснуться «охотник» — и отнюдь не только в финансовом отношении.

Понятное дело, что изменять можно незаметно для своей второй половины. Но ведь все тайное рано или поздно становится явным. Хотя и тут мужчины исторически находили лазейки для понимания. Это повод улыбнуться второй раз, вспомнив древнегреческого Овидия, творившего на стыке эр. В своих «Метаморфозах» он рассказал историю о ссоре супругов Геры и Зевса. Причиной послужили измены громовержца. Главный бог-олимпиец оправдался: женщины, сказал он, получают куда больше удовольствия в процессе полового акта, нежели мужчины. Гера усомнилась в истинности его слов. За разрешением спора они обратились к мудрецу Тиресею. Тот в силу чар когда-то умудрился на семь лет превратиться в женщину, после чего снова вернулся в мужское обличье. Философ мог реально сравнить и взял сторону Зевса: «Если уровень максимального сексуального наслаждения принять за десять баллов, тогда женщина получит трижды по три балла, а мужчина — всего лишь один…» Гера, проиграв этот спор, в порыве гнева «наградила» Тиресея слепотой. Зевс, правда, как мог, восполнил ему потерю зрения: Тиресий обрел дар безошибочно предсказывать будущее.

Шутки шутками, как и история историей, а в дне сегодняшнем ситуация меняется: гендерный разрыв сокращается. Функционал взаимодействия пары в силу изменения роли женщины в социуме скорректирован. Обеспечение ныне лежит не только на мужских плечах. Поэтому и женщина получает возможность выбора: смиряться с консервативным укладом или отвечать скорости времени, холя и лелея свое «я».

WomanHit.ru

В современном мире отношения подразумевают расширенный функционал. Нам хочется и эмоциональной близости, и качественного секса, и насыщенного интересного общения, как и взаимоподдержки в самореализациях. И вот тебе на: крайне тяжело встретить человека, в котором бы сочетались все эти качества. Поэтому предпосылки для обдуманного выбора нескольких партнеров вполне себе есть.

Загвоздка в том, что женщина долго морально себя готовит для адюльтера. Ей всегда нужны какие-то оправдания этого шага, а не осознание простого факта, что секс — вполне себе самодостаточное удовольствие. Изменить женщина может при недовольстве своими текущими отношениями, как и при низкой секс-совместимости с партнером. При этом измены все равно чаще все же не из-за секса, а из-за нехватки близости, когда физически необходимо почувствовать мужское внимание, в конце концов, для поднятия самооценки.

Я не оправдываю измены. Но я точно против глупости и зашоренности. Душить в себе нереализованные желания, как и мириться с тем, что мужчинам вроде как природа велит, а женщинам за подобное стыд и позор, — непродуктивно. Я всецело за качественный секс, как во времена Тиресея, тогда и до измен дело может не дойти.