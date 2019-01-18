Как испортить любовные отношения

В начале каждого романа, как правило, есть место влюбленности, и пылкость чувств не дает возможности разглядеть изъяны партнера. Со временем в отношениях возникают проблемы, ведь оказывается, что избранник обладает не только многочисленными достоинствами. Часто непреодолимые разногласия разрушают все прекрасное, что было или могло быть между вами. Мужчины чутко реагируют на желание диктовать им свои условия, а женщины нередко совершают непростительные ошибки.

Вариантов, как испортить любовные отношения, масса. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся, которые помогут приблизить конец вашего романа.

Предлагаем 10 вредных советов для тех, кому интересно взглянуть на ситуацию под другим углом.

Избавьте его от друзей

В жизни вашего мужчины случилась великая любовь, потому он больше не нуждается в людях, которые ему были близки до вашего появления. Всячески препятствуйте общению с друзьями детства, коллегами, особенно женского пола. Не нужно ему отдыхать в компании приятелей. Ишь чего захотел! Везде вместе с вами надо ходить, а то мало ли чего.

Воюйте с бывшими

Экс-девушки вашего мужчины — прямая угроза для ваших чувств. Они только и мечтают увести у вас объект своего обожания, поэтому ни в коем случае нельзя допускать их общения. Настраивайте бойфренда против них, желательно указывая на недостатки внешности и периодически упрекая за ужасный выбор прошлого.

Сближайтесь или ругайтесь с его родственниками

Тут надо определиться с тактикой. Следует сразу выяснить, кто чем дышит, и объединить усилия, например, со свекровью, чтобы скорее доставить «объект» в ЗАГС. Либо, если она против, всячески портить его отношения с мамой. И в том, и в другом случае нужно всячески стараться, чтобы близкие люди повлияли/не могли повлиять на ваш союз.

Ограничивайте его общение с детьми от прошлых браков

Дети — связующее звено между родителями. Если ваш мужчина будет видеться, или, боже упаси, много времени проводить со своим ребенком от бывшей, та его уведет у вас из-под носа. Минимизируйте контакты с отпрысками.

Ревнуйте и вызываете ревность

Не давайте мужчине расслабиться. Посмел поздороваться со знакомой? Сцена. Позвонила коллега по работе? Дайте понять, что он — ваша собственность и телефонные разговоры с женщинами под запретом. Психологи утверждают, что ревность — отличный способ взбудоражить партнера. Так пусть понервничает, покажите, что у вас масса поклонников, которые не дают проходу. А лучше — отправьтесь с одним из них на свидание, чтобы любимый точно понял, что может вас потерять.

Устраивайте истерики

Что-то не нравится? Зачем обсуждать вопрос! Это удел слабых. Слезы — отличный способ донести мысль. Пользуйтесь им почаще.

Всячески показывайте свою независимость

Вы сильная дама, которая ни в чем не нуждается. Почаще говорите ему, что отлично живете без него и вообще не нуждаетесь в особом внимании, нежности и помощи. Все сама, все сама. Не забываете оплачивать свидания, можете предложить материальную помощь.

Критикуйте его достижения

Супруг вашей подруги — успешный бизнесмен, а ваш все еще наемный сотрудник? Мотивируйте его на работу над собой, постоянно напоминая, что представитель сильного пола не может быть доволен столь мизерной зарплатой. И вообще он мало что из себя представляет и должен быть счастлив, что рядом оказалась такая прекрасная женщина, как вы.

Сравнивайте его с бывшими ухажерами

Напоминайте о своей бурной личной жизни до него. Не лишним будет указать, что любовников вы видали получше. Сравните качество интимной жизни в красках, это поможет ему стараться для вас больше.

Требуйте от мужчины денег

Даже если вы еще не женаты, он вам должен по умолчанию. Просите подарки, да подороже, ведь чем больше потратится на вас, тем лучше.

Любая из вышеперечисленных «рекомендаций» или их совокупность может стать причиной серьезного кризиса или даже разрыва. Если вы все же не хотите расставаться со своим кавалером, вряд ли есть смысл выносить ему мозг.

Женщины часто нарушают границы в отношениях, и то, как долго это будет продолжаться, зависит от многих факторов, в частности от мужского терпения. Может, не стоит его лишний раз испытывать?