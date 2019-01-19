Что делать, если у вас роман с женатым мужчиной

«Парней так много холостых, а я люблю женатого»… Для тебя это не просто строчки? Ты та, которая записана в его телефоне как «Николай Гараж»? Ты не знаешь, как выбраться из этой ситуации и никогда больше в нее не попадать? Тогда именно тебе пригодятся наши 9 советов.

От такой ситуации никто из нас не застрахован. Ты могла не знать о существовании второй женщины в его жизни или просто влюбилась с первого взгляда и увязла. А может, ты еще только на пороге принятия рокового решения встречаться с несвободным мужчиной. Тогда мы вместе с нашим постоянным экспертом, психологом и сексологом популярной сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Натальей Романовской, возможно, тебя отговорим.

Ну а пока факт остается фактом: ты любовница, а где-то там, в уютном семейном гнездышке, его ждут жена, ипотека, двое детей. Как в кино: один в Пензе, другой в Саратове. И твоя задача сейчас — позаботиться о себе, потому что ты самая уязвимая „вершина“ этого треугольника, особенно если от мужчины ты без ума. Итак, 9 правил „правильного“ поведения в условиях романа с женатым мужчиной:

Не питай иллюзий

Шансов, что он женился, а потом встретил тебя на остановке рядом с магазином „Пятерочка“, а дальше — „Я помню чудное мгновенье“, один на миллион. Скорее всего, твой „трагический мужчина“ — обычный мелкий потребитель, которому очень хорошо и мягко в твоей постели, а еще мягче дома с женой. Поэтому скажи себе честно: в этой ситуации ты и жена проигравшие, вами пользуются по очереди, так что сделай вывод и никогда ничем ради этого мужчины не жертвуй — спокойно уезжай в другой город, знакомься с другими, не отсекай друзей. Тут без шансов.

Не жди, что он на тебе женится

У него уже есть жена, это у тебя мужа нет. Поэтому как в той песне: „Милая моя, взял бы я тебя, но…“ Конечно, иногда, опробовав на нем 35 техник глубокого горла, можно дотолкать его до ЗАГСа, но ты не одна королева минета, так что дальше придется охранять его с пулеметом.

Не забывай, что он предатель

Причем состоявшийся. Так что любовниц, помимо тебя, у него может быть еще штук десять. Поэтому, когда начнешь звонить его жене с целью рассказать шок-контент, не удивляйся, что у нее такого добра уже на целый бразильский сериал набралось. Не ты первая, как говорится.

Не становись разлучницей

Не пытайся его „метить“ и разрушить семью, оставлять следы губной помады на рубашке и брызгать духами. Если ты, конечно, не хочешь порвать с ним отношения. Потому что, как только дома у него начнутся проблемы, ты из его жизни исчезнешь.

Используй его

Получи с него все, что сможешь унести: деньги, продвижение по карьерной лестнице, пару прибитых полок в ванной, 25 оргазмов. Не жалей его, бедненького, и не слушай байки про жену-угнетателя. Он их тебе рассказывает, чтобы ты, окрыленная надеждой когда-то создать с ним счастливую семью, не сорвалась с крючка.

Не верь его рассказам про жену

Они никогда не бывают честными. Почему? Смотри пункт выше. Жена его, кстати, возможно, прекрасная женщина, которая ничем не заслужила такого отвратительного отношения. Ей он тоже про тебя рассказывает байки в духе „Она для меня ничего не значит, это просто секс“, а сам клянется в любви каждый вторник и четверг.

Выставляй границы

Если ты правда не знала и правда влюбилась. Тогда четко и ясно обозначь позицию: „Разведешься — приходи“. И не меняй решения, иначе будешь ждать до второго пришествия.

Повышай самооценку

Отношения с женатым мужчиной — это всегда или про низкую, или про очень низкую самооценку. Ты подсознательно не считаешь себя достойной полноценных отношений и выбираешь несвободных партнеров. Тут очень хорошо помогает психологическая настройка на ощущение себя самой желанной и сексуальной. Как только психологический якорь закрепляется, ты можешь мгновенно „поднять себя“, когда тебя в очередной раз просят подождать „подходящего момента“ еще лет десять. Ты ведь достойна большего, правда?

Докопайся до причины, по которой ты выбираешь женатых мужчин

Это может быть модель из детства, может быть подсознательное желание доказать „домохозяйке“, что ты с легкостью можешь забрать у нее мужчину, может быть твоя неуверенность или травма. Так что не поленись дойти до психотерапевта, и, вероятно, проблема отпадет сама собой.