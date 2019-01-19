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Взрослый опыт: 11 особенностей свиданий после 25 лет 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Свидания после 25 лет во многом отличаются от романтических встреч в юности. Ты становишься взрослее и умнее, кавалеры тоже постепенно превращаются из младшекурсников в специалистов и бизнесменов. Вот на что начинаешь обращать внимание со временем.

1. Чистота в его квартире

Возможность принять душ без потеков пены для бритья и с работающей душевой лейкой — бесценна. Даже о носках под кроватью можно забыть.

2. Одежда, которая ему идет

Если он заботится о внешнем виде и одевается в то, что подходит к фигуре и мироощущению, это хороший выбор.

3. Амбиции и независимость

Неожиданности в его жизни тоже случались, но довольно давно, а сейчас он крепко стоит на ногах.

4. Он умеет готовить

Хотя бы немного. Он может порадовать тебя легким домашним ужином, а не предлагает помочь на кухне, быстро устает и оставляет тебя одну с готовкой и грязной посудой.

5. Любит оральный секс

Не только получать удовольствие, но и дарить его. И не полминуты с отвращением, а сколько нужно и с нормальным выражением лица.

6. У него хорошее чувство юмора

И оно хотя бы частично совпадает с твоим. В юности тебе наверняка чаще встречались те, кого смешат разве что видеоролики о падении с трамплина.

7. Планирование красивых свиданий

Теперь не нужно называть свиданием просмотр сериала на замызганном экране его ноутбука. Он устраивает приятный вечер (да хотя бы бронирует столик в ресторане), чтобы провести время с тобой, а не с киногероями.

8. У него хорошие друзья

И они способны не только пить водку на скорость, но и оказывать поддержку, а также нормально общаться с тобой.

9. Он может говорить о своих проблемах

А не скрывать то, из-за чего он сердится или расстроен. И это очень удобно, потому что ты действительно можешь ему помочь.

10. Он общается с твоими близкими

Не хмыкает, глядя на лучшую подругу, и предлагает матери помочь с посудой. Она, конечно, откажется, но сказать-то надо!

11. Ему нравится с тобой встречаться

Он не скрывает тебя от друзей и показывает совместные фотографии в соцсетях. Ваши отношения не тайна от всего мира, а повод для гордости.
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