Мифы о первом контакте с девственницей

Люди (и мужчины, и женщины) выбирают своих партнеров по ряду причин. Да, часто речь идет о романтических чувствах или простой животной привлекательности. Влечение возникает к какому-то определенному человеку, даже если вокруг есть другие варианты.

Но почему-то именно девственность часто становится «отталкивающим» фактором — разбираемся, почему это происходит.

Чаще всего это можно связано с двумя стереотипными страхами:

1. Девственницы не умеют хорошо заниматься сексом;

2. Если стать чьим-то первым партнером, этот человек окажется «привязан» к тебе.

Разрушаем эти мифы и раскрываем, почему все не так страшно.

Могут ли девственницы быть хорошими любовницами?

Этот страх часто встречается как у самих «новичков», так и у их партнеров. Девственники беспокоятся, что разочаруют своих возможных любовников, а те беспокоятся, что усилия, затраченные на сексуальное обучение, не оправдают себя.

Женщины часто сталкиваются с двойными стандартами в отношении себя. С одной стороны, она должна удовлетворять партнера, с другой, тот наверняка будет уверен, что «первый раз» для женщины всегда проходит тяжело и он в любом случае не сможет доставить ей удовольствие. А «призом» в данной ситуации будет лишь весьма сомнительный титул «первого и лучшего».

Но вот что: все эти страхи — бред. Начнем с того, что девственность не означает, что кто-то никогда не видел мужской член. Большинство девственниц знают, как заниматься оральным сексом или использовать свои руки. Точно так же, если девушка никогда не занималась сексом, это не значит, что она никогда не испытывала оргазм и не может быть удовлетворена.

Измерение уровня чьих-то навыков тем, к скольким пенисам у них был доступ — редкостная глупость. Количество партнеров, которых вы имели в своей жизни, не гарантирует, что вы знаете, как вести себя в постели (это вам подтвердят многие разочарованные пользователи Tinder).

Девственница может быть потрясающей в постели — особенно когда у нее есть правильная «химия» со своим партнером. Хороший секс не о трюках или выносливости. Не имеет значения, можете ли вы продержаться несколько часов или освоили «глубокую глотку». Ключ к прекрасному сексу, будь он с девственницей или с той, у кого было сто партнеров — ваше отношение. Готовность слушать вашего партнера и корректировать вашу технику даст вам гораздо лучшую реакцию, чем попытки придерживаться того, что, как вам кажется, срабатывало каждый раз.

Возникает ли «особая связь» с той, которую вы «лишаете» девственности?

Одна из самых глупых идей, связанных с девственницами и девственностью — это идея о том, что секс с девственницей означает, что они привяжутся к вам как маленький утенок. Почему-то всем кажется, что партнер-девственник обязательно решит, что либо вы так важны для них, что они никогда вас не отпустят, либо они просто будут настолько поражены колоссальным моментом потери своей девственности, что просто не смогут не влюбиться.

Этот особый страх рождается из подсознательной идеи того, что потеря девственности — это большой шаг и он равняется наступлению зрелости. Конечно, ведь девственницы такие необычные и инфантильные, что не способны отделить секс от любви. Даже более мягкое выражение «вы никогда не забудете своего первого» добавляет силы этому стереотипу. Первый партнер, по определению, должен быть настолько монументальным, что обязательно станет значительной персоной в жизни девушки навсегда. Не важно, что она не влюблена. Не важно, что вы не так уж сильно ей нравитесь — у нее просто нет выбора.

Но на самом деле сексуальный опыт и эмоциональный интеллект никак не связаны. Вы можете встретить эмоционально взрослую девушку, которая просто хочет расстаться с этим шаблоном. Вы можете встретить опытную любовницу, которая все равно вцепится в вас как репей. И, честно говоря, идея о том, что девственница настолько неопытна или незрела, что любой секс просто взорвет ее эмоции, более чем абсурдна.

Чаще всего, избежать любую пост-сексуальную «зацепленность» можно с помощью четкой коммуникации. Будьте открытым и честным в отношении ваших ожиданий и интересов — и сможете предотвратить 99% всех проблем в отношениях.