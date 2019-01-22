Как интимная жизнь уродует супругов

Собрались девичьим коллективом, отмечали Новый Год и день рождения одной из подруг. Пока головы были трезвы говорили про детей, про быт, а потом накатили, расслабились, вспомнили лихую молодость, и тема плавно съехала на мужиков и про «ЭТО». Признаться, я сильно удивилась, даже не тому, что большинство дам в свои годы в интиме знают только миссионерскую позу и никогда не выходили за рамки привычного, а что половина из собравшихся взрослых теток (возраста за 45 и слегка за 50) уже давно не живут половой жизнью со своими мужьями или делают это крайне редко. Примерно, раз в месяц, а то и того реже.

Казалось бы, дети взрослые, в спальню к папе и маме не забегают по утрам, да и вообще многие живут отдельно. Самое время уделить друг другу внимание, а тут не интим, а полный штиль…

Одна сослалась на то, что муж ей кажется непривлекательным, другая, что она никогда не была страстной женщиной, а третья… Что и говорить, у каждой была своя причина на то, чтобы сказать вечером мужу, ложась с ним в постель, что устала и «болит голова». При этом скабрезные шуточки нескончаемым потоком выливались из уст нежелающих секса с мужьями, особенно, когда перемена блюд происходила с подачи привлекательных официантов.

Поневоле всплыл вопрос, почему семейный секс такая проблема, и как из положения выходят мужья тех женщин, что не хотят ласк! Причем у каждой за плечами лет по двадцать семейного стажа и разводится никто не собирается. А в редкие моменты, когда муж все же напоминает про супружеский долг, он исполняется с видом неизбежности, как домашняя уборка.

Как говорит моя подруга, после работы, где на ногах отстояла 12 часов, измученная, как проститутка из дешевого борделя после обслуживания 20 клиентов, проскакала, как белка по магазинам, затарилась продуктами и с руками орангутанга дотащила свое тело до квартиры. Там кинула сумку и с порога на кухню, к плите, не переодеваясь. Пока ужин, пока помывка посуды, потом постирушки и в душ и полуползком на кровать — о каком сексе может быть речь?!

Так, к слову, судя по статистике, что выдал мне интернет, в США около 20 миллионов пар живут вместе безо всяких сексуальных отношений, а у 20% пар секс случается не чаще 10 раз в год.

Доступ к телу

В одной из соцсетей просматривая дневники пользователей по теме семейного секса, наткнулась на откровение 35-летнего мужчины (имя липовое конечно, как и его аккаунт). В размещенном посте он просил совета у умудренных жизненным опытом людей. Его жене 27 лет. Режим безкексия у них начался сразу после свадьбы. До женитьбы все было очень даже неплохо. А теперь его жена установила негласные правила в их семейных отношениях, что доступ к ее телу он должен каждый раз заслуживать подарком и выдающимся поступком (ресторанами, ухаживаниями или генеральной уборкой квартиры.

Началось все с отговорок, типа я устала от работы, поэтому отложим до вечера пятницы. А потом отказы уже не объяснялись. Мужик пытался говорить с женой, выяснить, что ей не нравится в их интиме, чтобы как-то исправить ситуацию, так как он любит ее и изменять не хочет. Жена говорит, что всем довольна, но секса у них нет. В итоге, у мужика накопилась обида и злость на жену за то, что должен решать свою проблему в ванной тихо сам с собою.

Комментариев под откровенным постом набралось с несколько десятков. Большинство советов от мужчин сводилось к любовнице и романам на стороне, а дамы убеждали бедолагу развестись, и пытались открыть глаза на горькую правду — жена его не любит. Дескать, дело не в отсутствии у нее либидо. Секса женщины хотят также сильно, как и мужчины, но только с теми, кто им нравится или кого они любят. В противном случае, при помощи секса женщина манипулирует мужчиной. Но так ли это?

Куда пропал секс?

У кого не спросишь, у всех одна и та же история: до свадьбы неимоверный секс, а потом по нисходящей. В результате, у кого есть возможность — любовницы/любовники и случайные мимолётные связи. И чаще всего с теми, кто тоже состоит в законном браке или в постоянных отношениях. А в семье супружеский долг исполняется 2-3 раза в месяц.

— О таком вслух не говорят, — говорит 48-летний Алексей, за плечами которого три законных и расторженных брака. — Каждый обходится как может. В основном люди молчат о таких проблемах в семье. В лучшем случае, можно поделиться с близким другом. Сам не могу объяснить изменений в своих бывших подругах. Я как и до сожительства (или загса) к ним в том же сексуальном расположении духа, а в ответ — тишина. Самоудовлетворение в мои планы никогда не входило, поэтому появлялись ничего незначащие, чисто физиологические контакты. То есть любил одну, а спал с другими. Но и их любил по-своему. В результате опустошённость и гадко на душе. Да за что? Из-за того, что моей избраннице неинтересно заниматься со мной любовью через полгода после знакомства, — заключил Алексей.

Кто-то делает трагедию из-за отсутствия секса в семейных отношениях, а иные относятся к вопросу философски. Как 44-летний Игорь Ч. из Самары. Он считает, что большинству женщин, как и мужчин (на своем опыте) не нужен секс 1-3 раза в неделю. «Лучше оторваться один раз в неделю со смаком, чем получать его (секс) регулярно и постоянно, хотя пару раз в неделю для нормальной женщины, это же норма, — уверен Игорь. — К тому же одиноких много. Жена отказала, к соседке зашел…

Но бывают и жизненные трагедии на грани саморазрушения. Как это случилось у 60-летнего жителя Москвы Станислава Ж. С его слов, его бывшая первая жена сделала из него насильника. Из откровений мужчины, он 15 лет насиловал свою жену. Сначала ежедневно, а потом примерно три раза в неделю. Причем за весь период их совместной жизни его жена ни разу не проявляла сексуального интереса к мужу и не была инициатором их интимной близости, что сначала дико раздражало мужчину, а потом переросло в откровенную ненависть.

— Из мести с каждым разом я пытался устроить секс для нее наиболее унизительно. При этом оргазмы у нее были по-любому. В какой-то момент я почувствовал, что мне это начинает надоедать. Секс стал происходить все реже и в итоге мы развелись. Но проблема в том, что с новыми женщинами, если они сами активны, секс получается какой-то вялый. Я настолько привык к насилию, что без него секс теряет для меня свою привлекательность. Так моя жена испортила мне жизнь и сделала из меня сексуального урода. Практически инвалида, — рассказал Станислав.

Основная масса мужчин, как и женщин, выбирает одного партнера, с которым живут постоянно и ведут совместный быт. Но при этом для решения проблем с исполнением супружеского долга находят время для любовниц/любовников.

С прямотой римлянина 68-летний искренний циник Евгений из Воронежа вычленил в своей философии брачных отношений три стадии секса: секс в доме — это когда молодожены занимаются сексом во всех помещениях при каждом удобном случае. Секс в спальне — для супружеской пары со стажем. И наконец, секс на кухне. Это когда спящие в разных комнатах супруги, встречаясь на кухне, говорят друг другу „Fuck you“. А вот длительность каждой стадии у каждой пары своя. Некоторые супружеские пары практически сразу переходят к третьей стадии. Вот такая селяви…

И у „мальчиков“ „болит голова“?

У одной блогерши, пишущей про отношения, нашла историю по теме. Она описала двух своих подруг, которые вышли замуж по любви, и вроде бы все в их жизни прекрасно, а счастья нет, как и секса с их мужьями.

Одна из подруг (мать двоих детей), поджарая, активная, улыбчивая женщина 40 лет, увлеченная кикбоксингом, живет в Греции. Двенадцать лет замужем за местным бизнесменом. С мужем секса нет уже несколько лет и при любой попытке женщины получить интим от мужа он дико раздражается. Отчаявшись, несчастная даже сделала операцию по увеличению груди, так как ей казалось, что проблема в ее „изжеванном“ детьми декольте. Грудь теперь у нее красивая, но с мужем они так и спят по разным комнатам. Женщина страдает, но изменить ничего в ситуации не может. Не хочет разводиться и не желает изменять.

Вторая подруга блогерши — эффектная блондинка с тончайшей талией, окончившая МГИМО . Умная, была телеведущей. Вышла замуж за неортодоксального еврея и переехала жить в Израиль. Через несколько месяцев совместной жизни муж предпочел сексу с ней пиво и телевизор. Говорит, что сильно устает от работы. И история с отсутствием радостей плотских утех в брачном союзе продолжается у пары более двух лет и женщина стала подумывать о разводе, но панацея ли это?! Давайте представим ситуацию, когда жена в браке годами не хочет секса и это не повод для развода. А тут муж и жена поменялись ролями.

В пику этим двум несчастным без секса замужним матронам, Василий (успешный врач) пару лет своего брака тоже сидел на „голодном пайке“. Ни разу за 2 года он не имел сексуальных отношений теперь уже с бывшей своей женой. Жена была моложе его на 10 лет. Очень красивая женщина, следящая за собой, и имеющая возможность тратить достаточно средств на себя, своим поведением в семье всегда подчеркивала, что муж для нее, как животное, которому нужен от нее только секс, а она — недооцененная и утонченная натура. И все слушала советы своих подруг и мамы. Эх, где ты, русский домострой…

Выходит, что отношения мужчины и женщины часто выглядят со стороны, как элементарный бытовой шантаж. Сначала женщина использует вожделение мужчины в корыстных целях: подарки, внимание, замужество наконец, а затем, когда сила влечения снижается (конкретно к этой женщине или в целом), мужчина по-своему противостоит этому шантажу: ты мне не давала, когда я хотел, теперь жди, когда я насмотрюсь футбола, напьюсь пива, наобщаюсь с друзьями. И не уходят мужики из семьи, потому что пригрелись. Им уютно и комфортно, что в доме прибрано. Ужин готов. Белье постирано, а дети присмотрены. Нет желания опять играть какую-то роль и что-то из себя изображать ради завоевания женщины и регулярного секса. К тому же непройдённые и неусвоенные нами уроки жизни имеют свойство повторяться.

Продлевает жизнь

Между тем, давно доказано, что секс просто необходим для здоровья. Причем чем старше люди, тем важнее интимная сторона жизни. Ученые из разных стран утверждают, что в сексе главное регулярность. И как бы часто не менялись объекты интересов мужчин, лучше все же иметь постоянных партнерш, так лучше для здоровья. Ученые из Ирландии, например, выяснили, что если заниматься сексом три раза в неделю, то это вдвое сократит риск инсульта и инфаркта. Дамам тоже секс полезен для здоровья. Два оргазма в неделю сокращает риск сердечных заболеваний у представительниц прекрасного пола.

Кроме самого секса мужчинам и женщинам важно, чтобы в семье царили взаимопонимание и любовь. Особенно, как выясняется, от благополучия семьи зависимы мужчины. Как часто бы они не смотрели на сторону, в крепкой семье они нуждаются больше, чем в новой любовнице. Как показали исследования ученых из тель-авивского университета, у мужчин, недовольных своей семейной жизнью более высокий уровень смертности и развития сердечных заболеваний. Это показали результаты исследований, которые начались еще 50 лет назад. Из тысячи мужчин — 323 были недовольны тем, как складывается их семейная жизнь. Именно в их числе инсульты встречались в два раза чаще, чем в первой группе, смертность от сердечных заболеваний была выше на 16 процентов. А число умерших было на 15 процентов выше, чем в других группах исследования. Только 38% мужчин из этой группы были живы и относительно здоровы, достигнув 80-летнего возраста, в то время, как в других группах таких было 47 процентов. Так что, дорогие женщины, берегите своих мужей, не отказывайте в ласке!