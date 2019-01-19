В чем разница между мужской и женской изменой

«Цепи брака настолько тяжелы, что нести их приходится вдвоем. Иногда втроем». Эта сентенция, еще в позапрошлом веке высказанная Александром Дюма-сыном, остается как нельзя более актуальной и в наше время. Если верить данным статистики, своим половинам изменяют от 44 до 76% мужчин и от 21 до 50% женщин.

Около 25% женщин изменяют своим мужьям в своих сексуальных фантазиях. Среди мужчин этот процент ниже (около 13%), они предпочитают делать это на практике. Приблизительно 43% мужчин испытывали желание завести интрижку с сослуживицей. Женщины же на работе предпочитают заниматься своими прямыми обязанностями, хотя около 25% опрошенных не против связи с коллегой. Среди причин супружеской неверности 70% женщин называют неудачный брак. В то же время около половины изменников мужского пола считают свой брак удачным.

Для слабого пола характерно во внебрачной связи ставить на первое место чувства — около 80% неверных жен изменяют по любви. Среди мужчин лишь 30% считают свою внебрачную связь любовью.

Только 13% изменивших жен не страдают от угрызений совести. Из представителей сильного пола страдают в основном те, чья измена раскрылась.

Причины мужских измен

Синдром Дон-Жуана. Среди мужчин есть небольшой процент страдающих особым невротическим расстройством, для которого характерно нездоровое желание самоутвердиться, доказать при помощи многочисленных сексуальных связей значимость и весомость своей фигуры. Как правило, такие люди не вступают в брак, так как не способны на серьезные длительные отношения. Даже если они и женятся, то все равно не могут совладать со своей болезнью. И при самом хорошем отношении к жене продолжают вести беспорядочную половую жизнь.

Сексуальные мстители. Это совершенно особый класс любителей адюльтера. Каждого из них на каком-то этапе жизни чем-то задела или обидела женщина, заставила почувствовать себя неполноценным. Это может быть и сослуживица, которая обошла его по служебной лестнице, и предмет его юношеской влюбленности, который над ним насмехался, и «подкаблучное» положение в семье, и начальник-женщина. Такой мужчина мстит всему женскому роду единственным доступным ему способом — унижая и заставляя страдать как можно большее число женщин. Среди сексуальных мстителей семейных людей достаточно немного, их жены просто не выдерживают издевательств над собой и уходят. «Мстители» сознательно заводят связи на стороне, временами даже специально афишируют их, чтобы доставить страдания своей супруге. Если мужчина — «подкаблучник» и панически боится жены, он отыгрывается на любовнице, заставляя страдать ее. Сексуальный мститель находит благодатную почву для своих любовных подвигов среди женщин, ищущих поддержки и любви.

Средство от скуки. Склонность к изменам свойственна даже тем мужчинам, которые считают свой брак удачным. Со временем любовь проходит, и страсть сменяется монотонной будничностью семейной жизни. Мужчины, любящие острые ощущения, риск и роль победителя, страдают от размеренности и покоя в браке, хоть и ценят его и не хотят разрушить своими неосторожными действиями. Походы «налево», которые, как правило, носят кратковременный характер и держатся в строгом секрете, придают скучающим мужьям бодрости, позволяют развеяться и почувствовать себя героем. Брак в этом случае разваливается только если жене становится известно о романах мужа на стороне, что случается довольно редко.

Эмоциональная изоляция. Зачастую случается так, что мужчина в семье выступает в роли лидера, концентрируется на выполнении обязанностей кормильца и защитника, а домочадцы стараются решать все духовные и психологические проблемы без него. Жена старается не донимать мужа мелкими проблемами и не позволяет этого делать детям. Она не осознает, что сама делает первый шаг к взаимному отчуждению. Мужчина же понимает, что никто не стремится делиться с ним радостями и горестями, и начинает считать, что его «используют», обвиняет семью в потребительском отношении к нему. Для разрешения ситуации достаточно просто признать свои ошибки и попытаться заново влиться в жизнь близких. Однако иногда это бывает очень трудно сделать. Куда проще обвинить в неурядицах семью, а отдушину найти в лице материально независимой любовницы, которая, по мнению мужчины, в первую очередь будет ценить его духовные качества.

Если же и она со временем станет воспринимать его только как источник материальных благ или перестанет восторгаться им, то можно найти и другую, а если придется, то и третью. Постепенно разуверяясь в женской искренности и бескорыстности, такой мужчина становится брюзгой и занудой. Или попадает в сети расчетливой охотницы за кошельком, умеющей мастерски скрывать свои настоящие чувства и беспрестанно им восхищаться.

Бегство в секс. Многие мужчины, имеющие проблемы психологического характера, фактически никак не связанные с семейной жизнью и сексом (неудачи на работе, проблемы возраста), пытаются решать их посредством переноса в сексуальную сферу. Жене в своей несостоятельности они, как правило, боятся признаться, поэтому утешения ищут в подругах на стороне. Любовница не скажет: «Я же тебя предупреждала!», не упрекнет, не отругает. Напротив, она пожалеет и приласкает. Женщинам характерно сочувствие ко всем обиженным и несчастным.

Причины женских измен

Сексуальная неудовлетворенность. Объясняя свою неверность, большинство женщин называют это главным фактором, который толкает их на измену. Правда, это не касается нимфоманок, ищущих в отношениях с мужчинами только сексуальное удовлетворение. В основном женщины стараются не признаваться мужу в том, что они не испытывают оргазма, таким образом лишая себя возможности решить проблему без похода «на сторону».

Избавление от психологической зависимости. Некоторые женщины считают, что брак сковывает их индивидуальность, и с помощью сексуальных отношений на стороне пытаются избавиться от психологической зависимости от супруга. С другими мужчинами они проявляют те черты характера, которые вынуждены подавлять в браке. Обычно такие женщины предпочитают заводить сразу по нескольку романов вне брака и в каждом из них выступать в новой роли.

В поисках общения. Как ни удивительно, но достаточно много женщин ищут в любовных связях вне брака не столько секс и свободу, сколько общение. Они утоляют тот эмоциональных голод, который настигает их в супружестве, при этом муж остается надежной опорой в семье.

Месть за измену. Многие женщины изменяют супругу в порыве злости, узнав о его неверности, но по тем или иным причинам не решаясь расторгнуть брак. Кто-то делает это сознательно, с целью вернуть уверенность в себе. Кто-то ищет в любовнике моральную поддержку, а некоторые и вовсе действуют по принципу «Ему можно, а мне нельзя?!».

В поисках нового партнера. Порой на смену любви и восхищению супругом приходит полное разочарование в нем. Если у женщины не получается наладить свою семейную жизнь или хотя бы немного приблизить ее к идеалу, она начинает искать нового спутника жизни. Как только в поле зрения появится достойный мужчина, с которым можно построить новую семью, она будет готова полностью порвать со «сплошным разочарованием» в лице мужа. Но не всегда у женщины получается сразу найти свое счастье, и иногда в его поисках проходит едва ли не вся жизнь.