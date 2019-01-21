Почему некоторых не привлекают половые отношения

Казалось бы — в современном обществе секс перестает быть табуированной темой. Люди редко ограничиваются одним партнером, не стесняются обсуждать интимные моменты и, конечно же, получать удовольствие от близости. Все это — замечательно и здорово, но только если у вас есть эта самая близость. Но что делать, если у вас давно нет партнера или вы просто не хотите заниматься сексом?

Без влечения

Если кратко: вполне нормально. Асексуалы (то есть люди, которые не испытывают сексуальное желание) по оценкам исследователей составляют от 0,5 до 1 процента от всего населения.

Может показаться, что у тех, кто не хочет секса, гораздо меньше проблем, чем у остальных людей. Но асексуальность не равна отсутствию желания близости и отношений, а значит, многим из них приходится искать партнера, который понимал бы и принимал отсутствие либидо.

Не стоит забывать и про то, насколько большую роль в культуре занимают навязанная сексуальность и обязанность продолжения рода. Асексуалы часто сталкиваются с непониманием даже от самых близких людей и вынуждены раз за разом объяснять, почему с ними все в порядке.

Что делать, если у меня просто нет секса?

Во-первых, наслаждайтесь жизнью. Серьезно. Наличие партнера (постоянного или не очень) — это необязательное условие для полноценной жизни. Для начала попробуйте понять, чего именно вам не хватает без секса.

Близости. Зачастую многие рассматривают половой акт как единственную возможность довериться другому человеку и избавиться от чувства одиночества. Но для этого необязательно иметь партнера — друзья или хороший психотерапевт помогут справиться и с одиночеством, и с закрытостью.

Физической разрядки. Секс — это прекрасный способ избавиться от физического напряжения и расслабиться. Хорошо, что те же функции легко могут выполнять физические нагрузки (особенно если вы занимаетесь спортом не по принуждению, а потому что действительно этого хотите). Кстати, никто не запрещал мастурбацию! Одиночество — это не повод срочно искать хоть какого-нибудь партнера, а возможность разобраться со своими предпочтениями и познакомиться со своим телом поближе. А это всегда полезно и хорошо.

Социального одобрения. К сожалению, для многих секс становится основной возможностью доказать миру собственную значимость. Патриархальные заветы диктуют, что женщина просто обязана выступать в качестве сексуального объекта — то есть, если она не занимается сексом, это лишь ее вина. Так вот, это редкостная глупость. Если ваша мотивация для секса заключается лишь в желании поднять самооценку, то это хороший повод задуматься о визите к психотерапевту. Иначе вас ждет либо бесконечное метание из одних отношений в другие, либо целый спектр сопутствующих проблем — от депрессии и невроза до расстройств пищевого поведения.

Что мы имеем в остатке? Жизнь без секса — это не страшно, если вы можете понять, что именно вас беспокоит и умеете мастурбировать. Ну, или готовы научиться!