Почему стоит прощать измену

Часто бывает так, что семья распадается из-за измены мужа. Но нередко они потом возвращаются, просят простить, клянутся и все прочее. Можно ли дважды войти в одну реку, простить и жить дальше? Советуют наши читатели и читательницы.

MegaSabzero:

— Второй шанс человеку можно дать, если он не полный отморозок.

Tatya Tatya:

— Важным является не присутствие мужчины в доме, а его участие в жизни дома, семьи и каждого члена семьи персонально. Теперь ему надо ну очень, очень постараться и в отношении вас, и в отношении сына особенно, а не просто названивать и являть себя к вам.

Lora Marenkova:

— Поживите какое-то время "гостевым браком", а там решите: нужен ли вам именно этот мужчина. Дети вырастают быстро, и уже в 15 лет им не нужны ни папа, ни мама, а вам нужна ваша половинка, с которой вам тепло и уютно будет в старости.

Павел Латышев:

— Счастье — это мираж, страдания реальны. Выбирать следует условие, где меньше страдания — писал А. Шопенгауэр.

Дима Ф:

— Ошибки допускает каждый. Вне зависимости от пола. Если по характеру вы подходите друг другу, то лучше простить, искренне, чтоб потом не напоминать о допущенной ошибке. Ведь если вы оба не смогли сохранить то, что было, нет никакой гарантии, что сохраните последующие с другими. А понять и простить значит научиться ценить старые отношения. С его стороны признание ошибки то же самое. Хотя придется начинать сначала.

— Если вы все-таки решите впустить в свой дом старого мужа, то надо впредь вести себя умней: позволять себе легкий флирт, не растворяться в нем, а держать некоторую дистанцию, всем своим видом показывая, что вы и без него отлично обойдетесь. Это заставит его быть в тонусе и не смотреть по сторонам, смотря только на вас и ваше окружение. При этом чувство вины не будет покидать его все последующие годы. Если же начнутся "муси-пуси", то этот самец подумает "…а куда она денется…" и своим соколиным взором будет отыскивать новую курочку, которую хотел бы потоптать. Ну и начнется второй круг, а там и третий, четвертый и так далее.

Итог подводит Чезаре Ломброзо:

— Это ваша жизнь и вам принимать решение, а не слушать глупые советы со стороны.