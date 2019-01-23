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Должны ли женщины угождать мужчинам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Зуд седьмого года"
Вечный вопрос: для кого женщины стараются быть красивыми и желанными — для себя или для мужчин? Стоит ли пытаться соответствовать общепринятым стандартам красоты и зачем, рассуждают наши читатели и читательницы.
ГЕОРГИЙ —:
— Сейчас мужики на вес золота. Сотни миллионов женщин ложатся спать и просыпаются с мыслью найти мужа. И мало кому это удаётся.
תаקиאס шϐαχ:
— Перестав следить за собой, женщина перестанет интересовать мужчин. И очень скоро, лишенная мужского внимания, почувствует себя неполноценной со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для психики. Такова женская природа, и если женщина действует ей вопреки, то сама себя уродует.
Ольга Козырева:
— Вы исходите из точки зрения, что женщина всегда ищет подтверждения своей значимости, красоты и проч. в глазах мужчины. Очень вас разочарую, но та женщина, которая стала значимой и красивой в своих глазах, то есть для себя, как раз и пользуется успехом у мужчин. Вы, как мотыльки, летите на огонь. Но по вашей мужской двойственной природе (сами не знаете, что вам нужно) при этом дома имеете женщину, которая ищет подтверждения своей значимости в ваших глазах. Нежная, домашняя, но вам не интересная.
Джамшут Бульдозеренко:
— У женщин, которые не умеют угождать мужчинам, не будет своего женского счастья.
Ольга Козырева:
— Что есть женское счастье? Что есть мужское счастье? Открою Вам секрет — счастье это не эмоция, а состояние души. И совсем не зависит от внешних факторов.
Слава Петровв:
— Если в тягость, то конечно не надо угождать, со временем это "угождение" всё равно закончится и наружу вылезет естественность… да и не угождаешь ты, а притворяешься, хочешь быть и выглядеть лучше, чем есть на самом деле…
Ольга Козырева:
— Я и так знаю, что привлекательна и без макияжа. А реакция окружающих меня мало волнует. Мне вообще с юности, грубо говоря, плевать на мнение окружающих. Это грубо. А если помягче, то меня мало волнует, что и кто обо мне думает. И это никогда не влияло на наличие кучи ухажеров. И сейчас также не влияет. Я вот иду по улице, улыбаюсь — ну весело мне всегда. А мужикам это ну очень нравится. И многие считают, что улыбаюсь я специально — для них. А меня еще в школе Гуинпленом называли. (Если не знаете кто это, то читайте "Человек, который смеется" — Гюго).
Forward Unto Dawn:
— В нашей стране из-за революций и войн погибло много мужчин, а у выживших развилось ПТСР. Поэтому появилась традиция излишней опеки мальчиков. Женщина, не сумевшая заполучить себе какого-никакого мужа, стала считаться неудачницей. Даже сейчас, когда ситуация начала меняться и количество мужских особей увеличилось, общество все равно считает, что женщине всенепременно надо заполучить "трофей" и всячески его холить и лелеять, дабы не потерять. При этом считается нормой этакая "женская жертвенность" в отношениях. На самом деле жизнь человека — только его жизнь. Никто не обязан жертвовать своими интересами ради другого.
Женский форум1
Любовь
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