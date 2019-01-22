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Почему женщины притворяются в постели 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Девушка без комплексов"
Некоторые женщины вместо того, чтобы получать удовольствие, симулируют его. Стоит ли им во всем признаться мужу и как перестать обманывать самих себя, рассуждают наши читатели и читательницы.
— Зачем жить с мужиком, с которым в постели всё плохо? либо пробка, либо мазохистка. (Игорь Ляпунов)
— Да не переживайте так, муж прекрасно в курсе ваших симуляций, сравнивал вас с другими женщинами и сразу все просек. Я думаю, он здорово веселится от того, что вы так неумело симулируете, и весело хохочет, когда обсуждает ваше поведение со своей искренней любовницей. Ваш муж — двойной агент, вы симулируете наслаждение — он симулирует лоxа. Вы только не начинайте тупых разговоров — счастье свое не разрушайте… (Старый Перец)
— Рассказать, значит поставить точку в отношениях.
я думаю, что стоит просто научить: а давай попробуем так. Ух ты — ты самый лучший. И вы получите удовольствие и не растопчите самолюбие своего мужчины. Хотя если у вас цель другая — разрушить брак — скажите ему, все тоже самое, что написали в этой статье. (Михаил Крыловский)
— Зачем говорить мужу? Лучше исправить ситуацию. Мягко начать руководить процессом, подсказывая, как надо сделать, чтобы стало хорошо. Самой перестать сравнивать мужа с другим и погрузиться в ощущения. Это совместная работа. Женщина, конечно, не права, но и вам, мужчины, на заметку. Хорошо, если в ваших отношениях не так, но где гарантия? Развивать надо всем сексуальную грамотность. (Гостья из настоящего)
— Тоже притворяюсь в постели. Только не ору на весь подъезд, словно мне что-то пытаются откусить. Читаю стихи Пастернака вслух и с выражением. Думаю, Шекспир тоже подойдет, возможно несколько высокопарно будет звучать. Иногда произношу "млею от страсти", "пылаю от страсти", "может сделаем это на шкафу?". При этом, оставаясь абсолютно спокойным, пучу глаза и совершаю спонтанные суетливые движения. Зачем все это? А шут его знает. (Sigizmund Neporochny)
— А зачем сразу начала притворятся? Если бы не приворялась, мужик бы сразу бы понял. (Владимир Аккузин)
— А женщина не может не притворяться, это её кредо. (Bolivar670)
— Сначала ей это было интересно или просто по привычке, или просто ей зачем-то нужен был этот мужчина, а теперь надоело и правда, сколько можно уже. (maik Maik)
"Зря вы так с мужем с самого начала))). Было бы по другому, если б тот самый лучший не стоял рядом с вами во время секса. Вы зарабатываете его эго обманом, а ему и больше ничего не нужно, он думать больше не желает.))). Попробуйте с ним разнообразить секс и научите его изучать ваше тело, заодно и сами что-то поймете. А сказав ему об обмане своем, вы его полностью потеряете, хотя вы этого уже давно хотите. Более того, вы можете уничтожить его психику и секса совсем не будет. В ваших руках его жизнь. Ваш муж, конечно, л..о..х, но вы должны быть умнее чем кажетесь". (Михаил Потанин)
Женский форум
Любовь
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