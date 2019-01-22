Должен ли мужчина содержать свою женщину

В чем женское предназначение — любить и быть любимой, вить гнездо и вдохновлять мужчину на подвиги или работать на благо семьи и самостоятельно обеспечивать потребности? Наши читатели и читательницы поделились своим взглядом на проблему женской занятости и бытовых обязанностей.

— Я в состоянии обеспечить не одну женщину, но тогда вопрос — зачем мне одна? Которая ничего не умеет делать? Лучше для мужчины в этом случае иметь тогда, когда захочешь, и ту, которую захочешь… Другими словами, за деньги нет проблем найти содержанку. Но есть немного другая сторона медали — зачем нужна проститутка, которая с тобой только из-за денег? Удачи, девочка, найди того, кого ты заслужила, толстого и страшного, но главное — не бедного)). Интересный человек тот, кто чем-то увлечен, тот или та, которая что-то умеет в жизни, а не только раздвигать ноги… (МАРК МАРК)

— Нет, дело ваше! Хотите — работайте, хотите — не работайте. Проблема в том, что кормилец может однажды вас разлюбить и сбежать, стать нетрудоспособным, просто дать дуба наконец. И что тогда делать будем? Без профессии и работы? Без стажа и опыта? Ммм? (abyr valg)

— Да что вы все на неё накинулись — станет женщиной и будет работать. Вообще, она типичная представительница вида "инста-багини". (Кругом Кыборги)

— Добро пожаловать к нам в литейку, крановщицей мостового крана. Без в/п. А то девки наши пьют часто да на проходной попадаются. (Эйлер Леонард)

— По-моему, правильно, товарно-денежные отношения — ты заботу и ласку, он тебе за это деньги. Только не понятно, при чем здесь любовь и семья? (надежда панова)

— Мне кажется, в нашей стране мужчины хотят, чтобы женщина работала, потому что у них маленькие зарплаты, и они просто не тянут семью. А все эти темы про то, что женщина тупеет, не работая, — просто прикрытие их финансовой несостоятельности. Но это не столько вина мужчин, сколько наших реалий, цен, зарплат и т.д. И все эти изменения в поведении мужчин, когда они пытаются занять женскую роль, тоже из-за этого. И в наших современных реалиях женщина должна иметь профессию и возможность себя содержать. Потому что надежды на мужчин мало (Rita Inina)

— Видно, что "девочка", у женщины, мозгов должно быть побольше!) Должно быть понимание, что при капитализме, тот у кого деньги — ничего никому не должен. А должен только тот, у кого денег нет! И неважно какого ты пола. Пока ты молодая и красивая, на тебя есть спрос. И обеспеченный мужчина может тебя приобрести для удовольствия. Только не надо забывать, что годы идут, а бока и задница растут, даже если у тебя раньше была фигура порнозвезды. Глядишь, лет через 10 мужчина захотел приобрести себе новую живую игрушку, помоложе и покрасивее. Были бы деньги, а желающих навалом! А еще муж может умереть, заболеть, спиться, удариться в религию и не иметь больше возможности зарабатывать. И куда ты пойдешь? К маме на шею, в ожидании, что кто-то снова польстится? Может и так, а может и нет. Да и у мамы зарплата не резиновая. А профессии нет и на собеседовании тебе только должность уборщицы могут предложить. Так что работать придется рано или поздно. Вопрос только кем и за сколько… (Антон Городецкий)

— "Я девочка, я не должна работать. "

Абсолютно верное суждение. Полностью с ним согласен.

Но только до тех пор, пока ты девочка. (Vladimir Zaporozhets)

— Если девочка не будет работать-она будет деградировать как личность и никому не будет интересна…ни один нормальный мужчина не будет вкладываться в дебилку…но судя по вопросу все плохое уже случилось)))))) (Алина Сумлива)

— Ой, как будто работая все развиваются. Можно сидеть дома и развиваться в интересующем направлении — читать книги, статьи, публикации, заниматься творчеством, ходить в музеи, театры. Наоборот, когда работаешь, на всё это времени катастрофически не хватает. (Александра Белова)

— Работать или нет решается на семейном совете. В эталоне, конечно мужчина, — добытчик, а женщина — дом, дети, хозяйство. Но если она не готовит, не стирает, с кучей детей не нянчится, а только занимается своей внешностью, возникает вопрос, а нахрена она вообще нужна? Рафинированный паразит. Проститутки в таком случае экономически интереснее, они кстати, еще и без претензий к вам. (fylhtq ( — Никто никому ничего не должен, иначе нет взаимопонимания и уважения. Женщина сидящая дома— не самодостаточный человек и станет не интересна никому, итог — одна, без мужа, без амбиций и целей в жизни (кроме как получить рядом с собой человека, для содержания) и, как правило, происходит это в самый "не подходящий момент". Странный вопрос для современной женщины… Домашняя курица— это ужа давно никому не нужно (и в первую очередь, мужчинам). (lga Ulyanova)