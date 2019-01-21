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5 признаков токсичных отношений 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Как понять, что от партнера пора бежать:

Признак №1

Если вы трудитесь чуть ли не круглосуточно, а ваш партнер никак не может найти работу уже несколько лет или занимается тем, что ему нравится, но не приносит доход, то не надейтесь изменить ситуацию. Вы так и будете главным добытчиком в доме, вопреки своим желаниям. Это просто паразитирование, ему нужны не вы, а удобства, вами созданные.

Признак №2

Постоянные выяснения отношений, высмеивание, «приколы» могут довести до депрессии и других психических расстройств. Постоянные шутки жениха о пышных формах невесты довели мою подругу до анорексии. И это при том, что изначально она носила размер S. Ученые установили, что подобные отношения токсичны в прямом смысле. Постоянный стресс ведет к повышенной выработке организмом двух протеинов, которые провоцируют воспаления, нарушения обмена веществ и даже онкологию.

Признак №3

Ваш партнер наотрез отказывается обсуждать создавшуюся проблему. У вас явная беда с коммуникациями. Он ничего не хочет менять, а вам некомфортно — бегите. Зачем вам одиночество вдвоем? Отношения должны быть гармоничными, счастливыми, а не из страха остаться одной.

Признак №4

У вас был прекрасный роман в прошлом, серое настоящее и никаких совместных перспектив на будущее? Вы не строите вместе планы, не мечтаете, как будете жить дальше? Вы не чувствуете уверенности и поддержки в нем? А что вы тогда вместе делаете?

Признак №5

Ненависть к себе и ощущение несчастья. Одно из главных последствий увязания в паутине токсичных отношений — растущее недовольство собой: когда рядом с вами находится человек, который постоянно вас недооценивает, вы рано или поздно начинаете думать, что он прав, а вы — неталантливая, тусклая и безнадежная личность.
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