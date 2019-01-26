Стоит ли разводиться, если все надоело

Права ли женщина, которая считает развод клеймом, и нужно ли разводиться, когда из отношений уходит страсть, наши читатели и читательницы делятся своими взглядами на проблему.

— Автор, ваш муж тоже не молодеет, ему как минимум 43, а, возможно, он вас даже старше, что за бред вы пишете! Кому он нужен, только той, кому нужны его деньги. Взрослая женщина, дети подросли, деньги есть, совместное имущество, если что, тоже есть, если муж вменяемый, детям алименты хорошие будет платить и общаться с ними. Наслаждайтесь жизнью, хватит доказывать себе и мужу, что вы лучшая домохозяйка и жена, да и развод не конец света, а начало новой жизни, возможно, лучше предыдущей. В шоке от наших женщин. И ещё меньше думайте на эту тему и больше ухаживайте за собой и для себя, не душите мужа своей любовью, ослабьте ошейник, иначе действительно захочет вырваться. ( Елена Стефанская

— Зря вы так. У подружки муж её бросил в 40. Ему 42 было. На работе скорефанился с незамужней 30-летней женщиной. Вот семью и детей-школьников оставил и ноги сделал. Ни алиментов 3,5 года она не видела. Ни помощи вообще. А он еще ребенка в 45 лет родил. Так что вот ответ на ваш вопрос, кому мужчина после 40 лет нужен. (Елена Демьянова)

— Если есть дружба, а не неприязнь, то это уже здорово, живите и ничего не бойтесь, главное — беречь то, что есть, не устраивать сцен ревности и пр. Надо понимать, что если стремиться только к страсти, то в результате останешься ни с чем, страсть — наркотик, кто отдался страсти, так и будет прыгать всю жизнь, как кукла на ниточках. ( Владимир Козлов

— Клеймо? Да уж, конечно, не заслуга перед отечеством. Женщина — по определению — хранительница семейного очага. Что бы ни происходило в семье, женщина с присущими ей мудростью и тактом обязана сделать всё возможное для сохранения семьи. На случай мордобоя — есть прокуратура и, конечно, немедленное расторжение брака. Пожалуй, это единственный легальный повод для развода, всё остальное — преходяще. Но у нас едва ли не половина браков распадаются, это что, у нас такие буйные мужики? Отнюдь, судя по 30-летнему правлению либерастов, мужчины у нас пай-мальчики. Первопричина разводов — это финансовый вопрос и инициаторами в большинстве случаев являются женщины, хотя при регистрации брака каждому втолковывается, что все тяготы и лишения стойко переносить вместе. Впрочем, о чём это я? Большинство не удосужились даже в ЗАГС сходить, соответственно, такое же отношение друг к другу. "Схожу-ка я замуж" — это стало уже не юмором, а вполне обыденным явлением. Так чего же вы хотите? ( Пётр Волков

— Ну, насчет клейма — думаю, что это стереотип, который постепенно теряет свою актуальность. (Владимир Кушнер)

— Не соглашусь. Сам пытался с такими много раз отношения завести и вывод не утешительный. Женщина, которая долгий срок прожила с другим мужчиной и тем более родила от него не одного, а двух детей, будет постоянно вас с ним сравнивать, будет пытаться вас переделать в него. Вас не пустят никогда настолько близко, насколько пускали того — первого. Вы так будете заменителем, хоть и любите больше и обеспечиваете больше. Нет, автор права — это клеймо. (Mikhail Sudarkin)

— Никогда не была замужем. Как говорится: с мужиком жить —себя не уважать. ( Светлана Иванова

— Думала, что дамочки с подобными комплексами остались в 20-м веке, оказывается, нет, еще есть. Кому я нужна с двумя детьми? А зачем все время искать кого-то, кому нужно повиснуть на шее? А сама из себя что и никак? Ну да, из ребра Адама… Ну хоть каплю чувства собственного достоинства нужно иметь. ( Людмила Александрова

— Развод — это не клеймо. Вы имеете право делать всё, что вы считаете нужным. Если вы считаете нужным разводиться — разводитесь. Ни на кого не смотрите. Никого не слушайте. (Asdnew Qwerty)

— А всё же послушайте: для того, чтобы иметь право, сначала надо иметь совесть. (Пётр Волков)

— Фобия — остаться вне брака. Разрушение стереотипов.

Подтверждение тому фраза: я не боюсь потерять конкретного человека, я боюсь остаться не замужем — быть разведенкой.

Возникает резонный вопрос: муж — это способ компенсации материальных потребностей или равноправная сторона в браке — любимый человек. Жаль такие браки, когда жена подменяет понятие семьи юридическим понятием брака. (Михаил Крыловский)