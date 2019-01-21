Сексуальный дневник: что это и зачем его вести

«Дорогой дневник, сегодня секс с К. был просто ошеломительным — наверное, у меня никогда в жизни не было такого грандиозного секса»… Если тебе кажется, что дневник секса может вести только очень юная девушка с небогатым опытом, то мы попытаемся тебя в этом разубедить. Потому что секс-дневник — это полезно и для тела, и для души.

Идея секс-дневника в том, что ты описываешь свои сексуальные подвиги и провалы — очень-очень подробно. Ты ведь пишешь это только для себя и этого никто не прочтет, поэтому можно быть максимально откровенной. Зачем?

Для души

Секс — это не механическое действие для получения исключительно физиологического удовольствия. Мы испытываем чувства, иногда целый ворох чувств, и нам сложно в них разобраться. Сексуальный дневник, в котором ты максимально подробно расскажешь, какие эмоции испытываешь до, после и во время секса, поможет тебе гораздо лучше понять себя. Сама фраза «Лучше понять себя», конечно, избита и заезжена донельзя, но это действительно важно. Во‑первых, сам процесс фиксирования эмоций заставляет нас остановить на них свое внимание. Все равно что во время просмотра фильма нажать на «стоп» и разглядеть каждую деталь кадра. Это очень полезная практика самоанализа, которая не требует ничего, кроме ручки и бумаги. Лучше всего это делать именно таким старообрядческим способом, потому что пишем от руки мы дольше, чем печатаем, и нам требуется больше времени на переосмысление. А в данном случае это, скорее, плюс. Во‑вторых, это даст тебе возможность раньше заметить какие-то тревожные сигналы, которые ты могла бы легко забыть, если бы не записала.

Для тела

То, каким будет секс, вне всяких сомнений, зависит от нашего тела: например, от фазы цикла. Обязательно фиксируй в дневнике физические ощущения и записывай, на какой день цикла пришелся секс.

Кроме цикла, кстати, сможешь понять, какая частота секса для тебя оптимальна.

Я, например, заметила, что, если секс у меня слишком часто, сложно достичь оргазма, и гораздо лучше, если он будет с перерывами. Отметив эту особенность, теперь могу распределять количество секса для максимального комфорта.

Кроме этого, отмечай новые эрогенные зоны или те виды ласк, которые тебе понравились или, наоборот, совсем не понравились.

Для безопасности

Незапланированная беременность и ЗППП — это то, от чего не застрахован почти никто. Да и помимо ЗППП, есть множество заболеваний, которые ухудшают качество сексуальной жизни. При помощи дневника ты сможешь отследить, когда у тебя начался дискомфорт, с каких симптомов и в какой день цикла. Эта информация тебе пригодится при посещении врача.

Что в него писать?

Всегда указывай дату и время секса.

Был ли оргазм? Насколько яркий и сколько раз? Может быть, у тебя был сквирт?

Во время каких ласк он случился? Что подстегнуло его? Была ли это вовремя сказанная фраза, или оргазм наступил только из-за стимуляции?

Что именно вы делали (оральный секс, анальный, быстрый секс, взаимная мастурбация)? Были ли предварительные ласки?

Как долго длился секс — сразу укажи, устроило ли тебя это время или тебе хотелось бы, чтобы секс длился меньше/больше?

Опиши свои эмоции: ничего ли тебя не обидело? Понравилось ли тебе то, что ты испытывала до, во время и после секса?

Были ли у тебя выделения? Неприятные или болезненные ощущения во время секса?

Но это только идеи — что именно писать, решать только тебе.

Может быть, ведение сексуального дневника не перевернет твою интимную жизнь, но действительно поможет сделать ее лучше.