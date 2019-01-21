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Как работает принцип сексуальной полярности 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Часто мы жалуемся на то, что нам попадается один и тот же тип мужчин: некоторым девушкам постоянно достаются слабохарактерные парни, которыми нужно руководить; другие встречают исключительно авторитарных самцов.
Этот феномен явно нельзя считать простым стечением обстоятельств. Пусть мы делаем выбор неосознанно, в склонности к определенным характерам должна быть своя логика. Американский писатель Дэвид Дейда считает, что большую роль в выборе партнера играет сексуальная полярность. Расскажем, что это такое и как сочетание мужской и женской энергии объясняет то, каких мужчин ты привлекаешь.
Дэвид Дейда — автор многочисленных книг, эссе и статей о сексуальных и духовных отношениях между мужчинами и женщинами. Его произведения переведены на 25 языков и входят в обучающую программу многих школ духовного роста. Кроме того, Дейда преподает в Калифорнийском университете в Сан-Диего, Институте Лексингтона и парижской Высшей политехнической школе.

Что такое сексуальная полярность

В основе концепции сексуальной полярности распространенное клише о том, что противоположности притягиваются. Правда, речь здесь не о характерах, а о разных энергиях. В каждом из нас сосредоточены мужская и женские энергии. Они сочетаются в разных пропорциях: в ком-то больше мужской, в ком-то — женской. Это никак не зависит от твоего фактического пола. Девушка может обладать преимущественно мужской энергией и наоборот. Основная идея Дейда в том, что мужская и женская энергии притягиваются друг к другу. Если ты воспринимаешь себя как очень женственную натуру, то будешь привлекать тех, кто считает себя подчеркнуто брутальным.

Почему противоположные энергии притягиваются

Представь отношения, в которых ты и партнер боретесь за доминирование. Вероятней всего, вы будете постоянно соперничать, спорить и воспринимать друг друга как конкурентов. Если же вы оба предпочитаете довериться другому человеку и плыть по течению, ваши отношения не смогут развиваться и быстро закончатся от недостатка инициативы. Сочетание мужской и женской энергий создает баланс, в котором один партнер дополняет другого.

Чтобы понять, кто тебя привлекает, узнай, какая энергия в тебе преобладает

Женская отвечает за любовь, гармонию, способность наслаждаться жизнью и быть собой. Мужская — за умение добиваться целей, отстаивать интересы и брать ответственность за свою жизнь. Если ты активна, настойчива и предпочитаешь брать все в свои руки, скорее всего, мужской энергии в тебе больше. Если любишь, чтобы руководил партнер, способна расслабиться и принять все, что происходит, ты очень женственна на энергетическом уровне. Сексуальная полярность не осознается нами. Ты можешь порой сердиться на то, что твой парень не достаточно инициативен и во всем советуется с тобой, но на деле только с таким типом личности и способна ужиться, потому что сама стремишься доминировать.

Некоторые люди обладают нейтральной энергией

Это не третий тип энергии, а баланс двух первых. Некоторые люди чувствуют, что у них примерно поровну мужских и женских качеств. Им сложно определить свой характер как брутальный или феминный. Такой человек лучше всего уживется с тем, чья энергия так же нейтральна. Это поможет им сохранить гармонию в отношениях.

Флирт наглядно иллюстрирует концепцию сексуальной полярности

Дейда определяет флирт как хороший способ, которым партнеры проверяют друг друга на совместимость. Когда будешь в следующий раз заигрывать с кем-то, обрати внимание, какую роль каждый из вас берет на себя. Как правило, один партнер провоцирует, а второй поддерживает эту игру. Чем сильнее различаются ваши энергии, тем интенсивней может быть притяжение.
Как ты считаешь, какая энергия в тебе преобладает и влияет ли это на твой выбор партнера?
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