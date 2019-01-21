Врач-сексолог: «Женщины от секса умнеют»

Врач-сексолог рассказал, какие болезни может вылечить регулярное занятие сексом.

Американские ученые заявили, что регулярные занятия сексом снижают риск возникновения целого ряда заболеваний. Кроме того, секс уменьшает проявления уже имеющихся недугов. Исследователи утверждают, что регулярные половые отношения в несколько раз снижают у мужчин 40−55 лет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, секс способствует поддержанию инсулина в норме для людей, больных сахарным диабетом. Секс улучшает память, настроение и снимает излишнее напряжение в мышцах, пишет "Свободная пресса".

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН подтвердил полезные для здоровья свойства секса, однако, призвал не приписывать ему то, чего у него нет.

«У секса, особенно регулярного и хорошего, есть очень полезные свойства. Но считать его каким-то универсальным лекарством от всего или сильнодействующим средством — наивно»,

— сказал сексолог.

Выраженное оздоравливание секс оказывает на женщину, испытывающую оргазменную разрядку в близости.

«У женщины во время оргазма происходит улучшение нейронных связей, она умнеет, находясь в специфическом возбужденном состоянии. Здесь также имеет место глубокая вентиляция легких. В дыхание включаются участки легких, которые обычно не включены в него и являются местом, где собирается инфекция. То же самое касается женских гениталий — они очищаются от накопившихся в них бактерий и продуктов распада этих бактерий. Для этого необходимо в среднем 15 судорог, происходящих при оргазме. Если женщина 2-3 раза в неделю на протяжении 20 лет испытывает оргазменную разрядку, то это очень хорошо для ее здоровья»,

— заявил Полеев.

Секс действительно снижает сахар в крови, точно также, как любая другая физическая нагрузка. Тем не менее, на здоровье мужчины секс оказывает гораздо меньше воздействия, чем на состояние женщины.

«Фактически для мужчины секс — это физическая разгрузка. При этом если у него, предположим, повышенное давление и тахикардия и его партнерша испытывает оргазм и она достаточно худая, то она в сексе транслирует свои здоровые биотоки сердца на его нервную систему. Тогда ритм сердца оздоравливается не только во время половой близости, но в дальнейшем. Это доказано наукой»,

— отметил специалист.

Кроме того, у секса есть психологические достоинства: снятие напряжения, повышение окситоцина у мужчин, в результате чего они становятся менее агрессивными, добавил Полеев. Специалист отметил также когнитивную функцию секса.

«Происходит процесс познания другого человека, снимаются маски и партнер предстает глубже и сложнее»,

— сказал Александр Полеев.