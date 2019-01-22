Как отучить мужа от видеоигр и вернуть его в семью

Муж играет в видеоигры — на компьютере или приставке. Казалось бы, ну и что? Не пьет, как говорится, не бьет, верность хранит — в чем проблема? Но в некоторых семьях уход супруга в виртуальный мир становится причиной частых ссор. Где грань между хобби и зависимостью и как спасти такой брак — в материале Passion.ru и психолога Натальи Шамаевой.

Видеоигры захватили мир: игровая индустрия уже несколько лет как обогнала по доходам Голливуд. По подсчетам экспертов, целых 2,3 миллиарда людей во всем мире регулярно играют в видеоигры. Кстати, женщины играют не меньше мужчин — правда, мы в основном предпочитаем «казуальные» игры, головоломки, паззлы, или сюжетные игры, больше напоминающие интерактивное кино. Представители сильного пола же больше увлекаются шутерами, приключенческими играми и онлайн-сражениями.

К сожалению, не для всех геймеров игры — это просто веселое времяпрепровождение. В сентябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала игроманию, или игровое расстройство, заболеванием.

Специалисты ВОЗ сообщают, что игровая зависимость развивается только у 1-3% из играющих, но даже по самым скромным оценкам это 23 миллиона человек. Если вы читаете эту статью — вероятно, опасаетесь, что ваш муж — один из них.

Грань между хобби и болезнью

В одиннадцатом издании Международной классификации болезней (МКБ-11) игровое расстройство определяют так: «модель игрового поведения, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета по сравнению с другими видами деятельности до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями». Врачи диагностируют игровое расстройство, если увлечение геймингом ведет к значительным нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных областях, причем обычно это наблюдается в течение не менее 12 месяцев.

Психолог Наталья Шамаева помогла нам разобраться, что это определение означает на практике. «Во-первых, нужно оценить, насколько игрок справляется с реальной жизнью. Например, может ли он успешно выполнять свою работу или учиться, или же его вот-вот уволят? А может, ни на одной работе он не задерживается, потому что ему невыносимо скучно углубляться в любое дело — то ли дело увлекательный виртуальный мир? Интересны ли ему другие люди или он предпочитает провести вечер перед экраном? Гуляет ли он на свежем воздухе, делает ли физические упражнения, или на все это у него не остается времени и энергии?»

Если все эти сферы в порядке, беспокоиться об игромании рано, а вот если опасения подтвердились — можно бить тревогу.

Что же делать?

Прежде всего, знайте: с игровым расстройством, как и с другими зависимостями, нужно справляться с помощью профессионала. Для этого можно обратиться к психотерапевту, желательно — специализирующегося как раз на проблеме виртуальной зависимости. «Важно найти „своего“ специалиста, именно того, с кем комфортно работать, — рекомендует Наталья Шамаева. — Но всегда важно помнить: никакой, даже самый виртуозный психотерапевт, не избавит от зависимости только своими силами. Огромное значение имеет вклад самого зависимого. Нужно будет вести ежедневную и очень непростую работу над собой, чтобы будущая жизнь была полной, радостной и свободной».

Еще один способ совместить общение с любимым и его хобби — предложить ему поиграть в игры вместе. Быть может, вам так понравится, что совместное уничтожение виртуальных монстров или выполнение игровых квестов и вовсе станет вашей семейной традицией.

Если игры мужа просто раздражают жену

Впрочем, даже если ваш муж не страдает игровым расстройством, его любовь к играм все равно может вас беспокоить. Как поступить в этом случае?

Прежде всего, нужно обсудить проблему с мужем — если вы еще этого не сделали. Причем, главное — разговор должен быть посвящен вашим чувствам: не обвиняйте мужа («Ты постоянно.», «Ты никогда не…»), вместо этого описывайте собственные эмоции: «Я чувствую себя…». После этого можно искать пути решения проблемы — в зависимости от того, что именно в любви супруга к играм вас огорчает.

Если вы обижаетесь что любимый не ходит с вами на свидания, предпочитая провести выходные с джойстиком в руках, выделите на игры определенное время: пусть он будет уверен, что воскресенье он сможет посвятить игре, зато в субботу вы отправитесь на прогулку, в театр, в гости или займетесь чем-нибудь еще. Главное — не бойтесь строить планы! Чтобы супруг не забыл о вашей договоренности, можете воспользоваться функцией «Родительский контроль», доступной на разных платформах. Например, на PlayStation с ее помощью можно ограничить время, проводимое в игре, или отключить возможность запуска любимых «стрелялок» в определенные дни.

Если вы считаете, что дорогие игровые гаджеты или виртуальная валюта — это лишняя трата денег, а сами игры — пустая трата времени, не стоит пытаться переубедить мужа — в конце концов, в увлечении видеоиграми нет ничего несолидного. Это хобби и способ интересно провести время — такой же, как чтение, нейл-арт или просмотр шоу «Холостяк». У него есть и преимущества: современные игры развивают скорость реакции, помогают учиться новому, а проработке сюжетов многих из них могут позавидовать в Голливуде. Кроме того, для многих мужчин игра в команде с друзьями — это способ общения, вроде посиделок в гараже или поездки на рыбалку. Так что пусть увлечение вашего благоверного будет отдельной строкой записано в семейном бюджете — где-нибудь рядом с вашими билетами на концерт с подружками или покупкой новой палетки теней.