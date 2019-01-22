8 откровений продавцов в интимных магазинах

Если ты никогда не бывала в секс-шопе или заходила, например, за четко описанным подарком, идея пойти туда за чем-то для собственного удовольствия может показаться ужасной. Но после того, как ты в первый раз зайдешь и переживешь этот иррациональный страх, все будет хорошо! И помогут в этом уважительные и заботливые продавцы. Как правильно построить разговор?

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1. Секс-шоп — безопасное место, где можно быть собой

Здесь можно подобрать буквально что угодно и на любой вкус. И нет, никто не будет косо на тебя смотреть! Нередко люди приходят в интимный магазин и не знают, за чем именно пришли. И тут пора перестать стесняться и начать спрашивать, объяснять, показывать картинки… Нужное найдется!

2. Продавцы — люди знающие

Работа в секс-шопе мало чем отличается от супермаркета. Продавцов тоже обучают, они многое знают о товаре. Знание психологии покупателя помогает им общаться так, чтобы стеснительные раскрепощались, а раскрепощенные еще лучше доносили информацию о том, что им нужно.

3. Не надо нервничать

Мысль о том, что ты зря сюда пошла, посещает многих. Ничего удивительного — все, связанное с сексом, в нашем обществе обсуждать не принято. Но стоит начать — и все изменится.

4. Всем нужна смазка

Некоторые женщины считают, что использование лубриканта убивает их женское начало. А если нет — их не поймет партнер. На самом деле, сухость из-за недостаточного возбуждения — лишь одна из причин для смазки. Могут мешать гормональные сбои, беременность, даже лекарства вроде антидепрессантов и антигистаминов. Так что стесняться этого не нужно. Тем более что хорошая смазка еще и презерватив от разрыва защищает!

5. В секс-шопе бывают смешные ситуации

Хотя продавцы и настроены доброжелательно, не нужно приходить к ним с живыми отзывами: ты же не приносишь кассиру в магазине лазанью из купленных там продуктов! Один продавец секс-шопа вспомнил, что как-то покупатель показал им свой эрегированный пенис в доказательство того, что проданная секс-игрушка работает. Такие вещи стоит, конечно, держать при себе.

6. Вопрос, который нельзя задавать

Можно и нужно обращаться к продавцу за рекомендацией, но не стоит спрашивать о его личных предпочтениях. Помимо того, что это серьезное нарушение личных границ, ничье мнение не поможет выбрать то, что нужно именно тебе.

7. Они не партнеры для секса

В такие ситуации продавцы время от времени попадают, причем секс могут предложить покупатели любого пола и численности. Но ассортимент товаров, с которым они работают, никому не дает права делать подобные предложения.

8. Игрушки лучше выбирать в магазине

В интернете они зачастую дешевле, но квалифицированная консультация и подбор самого удачного продукта — дело реальной жизни. Отличить хорошего консультанта можно по тому, как он определяет назначение игрушек. Большинство из них не являются сугубо женскими и мужскими: многие вибраторы можно использовать для анальной стимуляции, а игрушки для клитора отлично справляются со стимулированием сосков или уздечки. Если человек владеет этими тонкостями — его рекомендации можно верить.