Что женщины не выносят в сексе

Девушка становится шелковой, когда ты приносишь ей удовольствие. И может стать совершенно невыносимой, когда ты делаешь все не так. Мы не пытаемся навести порядок в твоих сложившихся отношениях (любит твоя барышня крученые соски — и славно!). Мы предупреждаем, чем ты можешь отпугнуть ту, с которой познакомился недавно.

Агрессивный петтинг А также фингеринг. Действуя аккуратно, ты произведешь впечатление очень искусного партнера. Если же начнешь тереть и теребить ее так, как будто добрался наконец до места, которое у тебя с утра чешется, — похвалы точно не дождешься, а даже наоборот. Будь нежен и элегантен — и она растает в твоих руках, как мороженое.

Когда ты щиплешь ее за соски Мы тебя на это не благословляли — даже в нашем гиде по женской груди. И хотя такая техника существует, и у нее есть свои поклонники, не торопись приступать к делу, пока не разобрался, относится ли к ним твоя подруга. Вполне вероятно, что она — из той категории женщин, которым все это напоминает школьные приколы хулиганов из старшего класса.

Твоя назойливость Потребность организма в сексе (и определенной его частоте) определяется гормонами. Шанс, что ваши гормональные «графики» совпадут — не то, чтобы велик. Если секс с безынициативным бревнышком тебе (мы надеемся) не интересен, потрудись понять, что девушка тоже хочешь его здесь и сейчас — и уж точно не скупись на прелюдию.

Слюна вместо смазки Надеемся, ты уже в курсе, что разница есть. И немаленькая. Если по какой-то причине ее естественной смазки не хватает, не поленись запастись лубрикантом.

Незащищенный секс Поверь, у нее (как и у тебя) есть право его опасаться — в конце концов, последствия большинства венерических заболеваний причиняют девушкам больше вреда, чем мужчинам. Кроме того, никакой прерванный половой акт не спасет от зачатия — и она это знает еще лучше тебя.

Секс в воде Если проблема размываемой водой смазки решается лубрикантом на силиконовой основе, то с соленой морской водой (и хлорированной водой в бассейне) ты точно ничего не поделаешь: ни то, ни другое не сделает ее жизнь приятнее. Чуть лучше обстоят дела с сексом под душем — впрочем, опять же, озаботься лубрикантом, который выдерживает натиск воды.