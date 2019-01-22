Личный опыт: отношения с социопатом

Существует несколько типов людей, с которыми не стоит заводить роман. Один из них — социопаты. Не нужно путать их с социофобами, которые не любят общение: социопаты вовсе не из таких. О том, почему их стоит избегать, рассказывает наша героиня.

Недавно я едва не вышла замуж за социопата. Мы познакомились в Интернете, для меня он не был любовью с первого взгляда, а вот я для него — да. Реальность оказалась совсем не тем, о чем я мечтала, и прошло почти два года, прежде чем я перестала себе лгать и закончила этот роман.

Если верить статистике, критериям социопатии отвечают около 3% людей. Это антисоциальное расстройство личности, которому свойственны нехватка эмпатии и сопереживания. И вот как отличить такого человека, прежде чем заводить с ним серьезные отношения.

1. У них есть харизма

Социопаты — уверенные в себе харизматичные люди. Им кажется, что они лучше и умнее других, и показывают это во всех жизненных ситуациях.

Мой бывший мог очаровать любого. Я не раз наблюдала, как он разговаривал с незнакомцем, а через минуту обменивался с ним номерами телефонов или присаживался рядом для беседы.

2. Они быстро вовлекаются в отношения

Уже на втором свидании вы вполне можете начать обсуждение свадьбы. Пару недель спустя он предложит съехаться. Через месяц — поделится мечтами о долгой совместной жизни. Он рисует красивую картинку, и ты буквально проваливаешься в нее.

Бывший относился к нашему роману как к пазлу, меняя кусочки на свое усмотрение.

3. Они часто лгут

Им удается это так же легко, как дышать. Бывший оказался первоклассным актером. После полугода встреч я получила письмо от какой-то девушки со скриншотами их разговоров и совместными фотографиями. Кому я поверила? Ему!

4. Они не хотят тебя делить ни с кем

Чем дольше мы встречались, тем реже я видела своих друзей и даже семью. Социопатам присуща некоторая паранойя, они не хотят, чтобы им мешали играть в жизнь.

5. Они легко манипулируют

Когда ему что-то было нужно от меня, он выдумывал что угодно, лишь бы это получить. Он обвинял меня в том, что не имеет времени на учебу, а на самом деле ничего не хотел. А если я говорила, что у него нет мотивации, начинал оскорблять. Потом какое-то время притворялся хорошим, и я опять расслаблялась. И да, он довольно часто меня обижал и ругал. Но мне казалось, что всё правильно, пока в один прекрасный день я наконец не прозрела.