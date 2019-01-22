Распавшиеся пары с большой разницей в возрасте

Иногда пары с большой парой в возрасте становятся образцовыми: в таком браке взрослый опытный мужчина опекает юную жену, воспитывая и создавая её для себя и семьи. Но далеко не во всех случаях молодые девушки готовы терпеть покровительство возрастного мужа, и тогда в паре наступает кризис.

Дмитрий Дибров уже девять лет женат на Полине, который на момент знакомства был всего 17. Дмитрий давно славится пристрастием к юным девушкам, его прежние супруги тоже были гораздо моложе, чем он. Предыдущей избранницей была Александра Шевченко , она была младше Диброва на 26 лет. В ЗАГС Дмитрий и Александра отправились слишком быстро, и это, по словам Шевченко, и стало причиной развода: семья просуществовала около года.

Смотрите видео и узнайте о других парах с большой разницей в возрасте, которые распались.