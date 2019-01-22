Как понять, что у вас роман с сексистом

Сексизм далеко не всегда проявляется в агрессивных лозунгах и презрительных высказываниях. Парень может заявлять о своем уважительном отношении к женщинам, но на деле демонстрировать совсем другое поведение. Такой бытовой сексизм самый опасный.

В начале отношений его даже легко принять за милый романтичный жест, но со временем это обернется необоснованными требованиями и ограничениями. Heroine собрал 7 признаков, что ты встречаешься с сексистом.

1. Твою просьбу приготовить еду или убраться в доме он воспринимает как шутку

Чтобы понять его отношение к вопросам распределения обязанностей, вам даже начинать жить вместе необязательно. Когда парень бросает фразочки вроде «не мужское это дело», «давай ты приедешь ко мне и приготовишь ужин» — это очень толстый намек на то, что женщина в его понимании в первую очередь обслуживающий персонал. У бытовых дел нет гендерной принадлежности. Если помыть пол или убрать посуду для мужчины — унижение, ты вряд ли дождешься от него помощи и поддержки.

2. Говорит тебе, как ты должна одеваться

Требование надеть что-то менее откровенное, когда ты выходишь куда-то без него, или носить юбки и каблуки, «потому что ты девушка», — еще одно распространенное проявление сексизма. Проблема не в том, что парень высказывает мнение о твоем внешнем виде. Важно, как он это делает и чем аргументирует. Говорить о предпочтениях, давать советы в длительных серьезных отношениях вполне приемлемо, хотя и здесь чувство такта никто не отменял. Но, если мужчина после трех свиданий считает, что он вправе устанавливать для тебя дресс-код, тебе не стоит тратить на него свое время.

3. Списывает твое плохое настроение на ПМС

«Ты злишься, потому что у тебя ПМС» — худшая фраза, которую можно услышать в ответ на свои претензии. Таким образом он пытается обесценить твои эмоции, вместо того чтобы понять, что заставило тебя так расстроиться. Предменструальный синдром, и правда, по-разному влияет на наше самочувствие и настроение. Но большинство парней почти ничего не знают о женской репродуктивной системе, не пытаются подробно исследовать влияние месячных на поведение женщин и не следят за твоим циклом. Они лишь бросаются беспочвенными предположениями, чтобы снять с себя ответственность.

4. Делает незрелые комментарии на тему секса

Сексизм в постели проявляется нежеланием парня делать что-то, что кажется ему недостаточно мужественным. Например, если он требует от тебя минета, но никогда не соглашается ответить на оральные ласки взаимностью. То же самое касается и комментариев по поводу твоего тела. Когда партнер требует, чтобы у тебя всегда было идеально гладкое тело без единого волоска, а сам не особо утруждается уходом за собой — это не справедливо.

5. Не хочет пользоваться презервативами

Парни, которые жалуются на то, что презервативы дорогие и в них «не те ощущения», понятия не имеют, что такое подбирать правильные контрацептивы, тратить на них тоже не маленькую сумму и жить в вечной панике, что забыла выпить таблетку. Вопрос контроля над рождаемостью в отношениях должен решаться по обоюдному согласию, а не в форме ультиматумов. А уж если речь идет о сексе с партнером, в котором ты не уверена, то нет никакой объективной причины отказываться от презерватива и подвергать себя риску ИППП.

6. Не позволяет тебе платить за себя

Это один из популярных поводов посмеяться над феминистками: якобы, если за них заплатит кто-то другой, они воспримут это как оскорбление. На деле немало мужчин также остервенело настаивают на том, чтобы не делить счет. Позволить угостить тебя обедом — абсолютно нормальная вещь, никак не умаляющая твоего стремления к равноправию. Но когда парень настаивает на этом против твоей воли — это уже попытка получить власть, которая имеет мало отношения к романтике. Тем более что нередко коктейль, купленный в баре, кажется мужчине гарантией секса с тобой.

7. Умаляет твои достижения

Понять, что парень сексист, можно и по его отношению к твоим успехам. Если он снисходительно отзывается о твоих достижениях или воспринимает их как личное оскорбление, тебе стоит оставить его наедине со своим непомерно раздутым эго. Некоторые парни вполне терпимо относятся к амбициозным женщинам только до тех пор, пока те не превосходят их.

Замечала ли ты когда-нибудь признаки сексизма в поведении своего партнера и в чем они проявлялись?