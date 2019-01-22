Сколько нужно ждать интима с новым партнером?

Подними руку, если ты когда-то общалась с друзьями за обедом в таком стиле: «Он мне так нравится, он веселый, много знает, хорошо целуется. Прошлой ночью у нас был первый секс, и он был ужасен». Так сколько же ждать первого секса и как к нему готовиться?

18+

Все ждут чего-то хорошего, и когда секс не оправдывает ожидания, мечты разбиваются о суровую реальность. Специалисты рекомендуют не спешить с постелью, даже если вы оба обладаете опытом и готовы заняться сексом прямо сейчас. С другой стороны, немало пар начинало с секса на первом свидании, и даже секс на одну ночь порой превращается в долгие отношения.

Многим женщинам нужно сначала подготовиться к этому интимному путешествию, чтобы потом не остаться в постели, пардон, однократной туристкой. И этот процесс подготовки у всех разный. Нет смысла подсчитывать свидания и вычислять, когда уже «прилично» — стоит опираться на свои собственные ощущения и так называемую эмоциональную температуру.

Например, можно задать себе вопрос, готова ли ты предстать перед ним без одежды. Если да (или нейтрально), то вы движетесь в правильную сторону. Если нет — возможно, не стоит и начинать.

А пока вы оба разогреваетесь, почитай и потом примени на практике эти рекомендации:

1. Не принимай первый секс близко к сердцу

Зачастую он не так хорош, как хотелось бы. И если ты поняла, что совершила ошибку, не вгоняй себя в стресс, посмейся над ситуацией и отпусти ее.

2. Включись в общение

Сосредоточься на моменте «здесь и сейчас», не переживай о прошлом или будущем, не суди себя строго.

3. Говори о своих желаниях

Не только можно, но и нужно! Если тебе нужна особая клиторальная или вагинальная стимуляция, сообщи об этом. Не стесняйся взять в постель секс-игрушку или рассказать о своих фантазиях.

4. Горячий секс и долгие отношения не всегда идут в паре

Бывает так, что потрясающий секс полностью перекрывается неприятными чертами его поведения, а неплохой секс начинает дорогу к долгому роману. Важно то, что вы чувствуете друг к другу, а не способность согнуться в восемь раз для воспроизведения какой-то невероятной позы.