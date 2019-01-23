Король Малайзии и «Мисс Москва» разводятся

Отрекшийся от престола ради женитьбы на обладательнице титула "Мисс Москва" король Малайзии готовит документы на развод. Брак Мухаммада V и русской красавицы Оксаны Воеводиной продлился несколько месяцев.

Сказка о русской Золушке Оксане Воеводиной, вышедшей замуж за короля, судя по всему, подошла к несчастливому концу. По данным телеграм-канала "Только никому", пара разводится.

"Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовки соответствующих документов. Брак продлился несколько месяцев. Зато какая свадьба в Барвихе была!", — пишет телеграм-канал.

Российская модель Оксана Воеводина в прошлом году вышла замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье для невесты шил Валентин Юдашкин . Сообщалось, что ради возлюбленного модель приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

6 января стало известно, что султан Мухаммад V отрекся от престола. В официальном заявлении малайзийского королевского дворца сообщалось, что причина — состояние здоровья монарха. Однако, по другой информации, решение было вызвано резким недовольством правителей регионов Малайзии браком короля с россиянкой Оксаной Воеводиной. Новый король страны будет избран 24 января.

Позже появились сообщения о том, что бывший король Малайзии и его молодая супруга, "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина ждут ребенка. Как писали СМИ, супруги хотят полностью посвятить себя семье.

Ранее пользователи Сети раскопали детали прежней жизни Оксаны Горбатенко-Воеводиной. В 2013 году девушка, поразительно похожая на Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы в Мексике" на MTV. 20-летняя Воеводина пришла на проект под именем Ксения Дягилева.