Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, связавшиеся с мужчинами из криминала 

Рамблер 47 минут назад
Певица Татьяна Овсиенко не смогла противостоять обаянию предпринимателя Александра Меркулова. Влюблённый мужчина так красиво ухаживал, что Татьяна ответила на его чувства. Её не смутило, что у Александра была законная супруга: он говорил, что брак давно изжил себя. Также Овсиенко игнорировала слухи о криминальном прошлом возлюбленного, но в 2011 году за организацию убийства Меркулов был арестован. Бизнесмена отправили в заключение, но Татьяна не бросила любимого мужчину: она почти перестала появляться на светских мероприятиях и регулярно носила передачи в тюрьму. В 2017 году Александр вышел на свободу. В окружении пары сразу заговорили о свадьбе и венчании, но пока ни того, ни другого не случилось.
Татьяна Овсиенко — не единственная звезда, связавшая жизнь с мужчиной с криминальным прошлым.
Смотрите видео и узнайте о других знаменитостях, которых не остановило подозрительное прошлое возлюбленных.
Женский форум
Любовь , Видео , Звёзды , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Должны ли женщины угождать мужчинам1
Невесты шокируют «голыми» свадебными платьями
Как перестать тратить все до копейки
Как понять, что у вас роман с сексистом1
Как правильно использовать сухой шампунь
Видео
01:09
Рамблер/гороскоп на 23 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
05:25
Звезды, связавшиеся с мужчинами из криминала
Любовь Звёзды
04:09
Почему Михаил Задорнов стал таким популярным
Звёзды
00:43
Канделаки рассказала об эротических снах
Звёзды
00:31
Подписчики критикуют откровенную обложку с Бузовой
Звёзды
00:59
Волочкова ответила севшему «на шпагат» Шнурову
Звёзды
05:50
Звездные мамы, которые растят детей в одиночку
Дети Звёзды
10:54
Распавшиеся пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение