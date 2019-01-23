Звезды, связавшиеся с мужчинами из криминала

Певица Татьяна Овсиенко не смогла противостоять обаянию предпринимателя Александра Меркулова . Влюблённый мужчина так красиво ухаживал, что Татьяна ответила на его чувства. Её не смутило, что у Александра была законная супруга: он говорил, что брак давно изжил себя. Также Овсиенко игнорировала слухи о криминальном прошлом возлюбленного, но в 2011 году за организацию убийства Меркулов был арестован. Бизнесмена отправили в заключение, но Татьяна не бросила любимого мужчину: она почти перестала появляться на светских мероприятиях и регулярно носила передачи в тюрьму. В 2017 году Александр вышел на свободу. В окружении пары сразу заговорили о свадьбе и венчании, но пока ни того, ни другого не случилось.

Татьяна Овсиенко — не единственная звезда, связавшая жизнь с мужчиной с криминальным прошлым.

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